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В центре Мелитополя взорвался автомобиль
В центре Мелитополя взорвался автомобиль - РИА Новости Крым, 23.12.2022
В центре Мелитополя взорвался автомобиль
Около полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T12:30
2022-12-23T12:30
2022-12-23T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Около полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов добавил, что по предварительной информации был взорван автомобиль марки Renault Duster.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия, взорвался автомобиль, находившийся на парковке перед парком.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Мелитополе построят объезд взорванного мостаНа замглавы Мелитополя совершено покушениеВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
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мелитополь, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, новости
В центре Мелитополя взорвался автомобиль
Рогов: в центре Мелитополя на входе в парк Горького взорвался автомобиль
12:30 23.12.2022 (обновлено: 12:39 23.12.2022)