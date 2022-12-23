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В центре Мелитополя взорвался автомобиль

В центре Мелитополя взорвался автомобиль - РИА Новости Крым, 23.12.2022

В центре Мелитополя взорвался автомобиль

Около полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T12:30

2022-12-23T12:30

2022-12-23T12:39

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Около полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов добавил, что по предварительной информации был взорван автомобиль марки Renault Duster.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия, взорвался автомобиль, находившийся на парковке перед парком.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Мелитополе построят объезд взорванного мостаНа замглавы Мелитополя совершено покушениеВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, новости