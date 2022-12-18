Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста
Назван срок строительства объездной к мелитопольский Константиновке
© Администрация Запорожской областиМост, соединяющий Мелитополь и село Константиновку поврежден взрывом 12 декабря
© Администрация Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Строительство объездного пути в обход взорванного мелитопольского моста завершат уже через два дня, ко вторнику. Об этом сообщила исполняющая обязанности Министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.
Мост, соединяющий Мелитополь и село Константиновку поврежден взрывом 12 декабря. Власти региона расценивают произошедшее как теракт, осуществленный украинскими диверсантами. После попытки подрыва конструкции моста выстояли, однако серьезно просело дорожное полотно, поэтому движение по нему приостановлено.
Только легковой и пассажирский транспорт
"Дорожники планируют открыть дублирующую дорогу к 20 декабря. По этой дороге будет пущен только легковой и пассажирский транспорт. Весь грузовой транспорт мы пускаем в объезд Мелитополя", - говорит Губанова на видео, которое распространила пресс-служба администрации Запорожской области.
Она уточнила, что на объекте ежедневно работает 21 единица техники и около 30 дорожных рабочих.
К строительству временной объездной дороги в обход поврежденного моста приступили уже на следующий день после диверсии. Тогда врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что взял вопрос на личный контроль и анонсировал завершение работ в двухнедельный срок.
Мост служит переправой для пешеходов и автомобилей через русло реки Молочной, в маршруте крымского сухопутного транспортного коридора он не задействован, поэтому логистика движения транспорта на полуостров не изменилась.
Согласно введенным в октябре правилам, движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть через Керченскую паромную переправу или по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.
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