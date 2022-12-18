https://crimea.ria.ru/20221218/kogda-v-melitopole-postroyat-obezd-vzorvannogo-mosta--1125965356.html

Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста

Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста

Строительство объездного пути в обход взорванного мелитопольского моста завершат уже через два дня, ко вторнику. Об этом сообщила исполняющая обязанности... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T12:36

2022-12-18T12:36

2022-12-18T12:36

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Строительство объездного пути в обход взорванного мелитопольского моста завершат уже через два дня, ко вторнику. Об этом сообщила исполняющая обязанности Министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова. Мост, соединяющий Мелитополь и село Константиновку поврежден взрывом 12 декабря. Власти региона расценивают произошедшее как теракт, осуществленный украинскими диверсантами. После попытки подрыва конструкции моста выстояли, однако серьезно просело дорожное полотно, поэтому движение по нему приостановлено. Только легковой и пассажирский транспортОна уточнила, что на объекте ежедневно работает 21 единица техники и около 30 дорожных рабочих.К строительству временной объездной дороги в обход поврежденного моста приступили уже на следующий день после диверсии. Тогда врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что взял вопрос на личный контроль и анонсировал завершение работ в двухнедельный срок. Мост служит переправой для пешеходов и автомобилей через русло реки Молочной, в маршруте крымского сухопутного транспортного коридора он не задействован, поэтому логистика движения транспорта на полуостров не изменилась.Согласно введенным в октябре правилам, движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть через Керченскую паромную переправу или по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуШтормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромыГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, транспорт, крым, новости, новые регионы россии