https://crimea.ria.ru/20221216/zaklinaniya-zaluzhnogo-mogut-li-vsu-doyti-do-melitopolya-i-bit-po-krymu-1125942580.html

Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму

Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму

Сухопутное продвижение украинских войск в мелитопольском направлении крайне маловероятно, а с нынешних своих позиций ВСУ не способны дотянуться до Крыма и... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T16:25

2022-12-16T16:25

2022-12-16T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сухопутное продвижение украинских войск в мелитопольском направлении крайне маловероятно, а с нынешних своих позиций ВСУ не способны дотянуться до Крыма и наносить удары по территории полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин, комментируя соответствующее заявление главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного.Журнал The Еconomist опубликовал интервью с Залужным, в котором украинский генерал заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.Мечты украинского генерала"О такой "перспективе" я слышу уже как минимум полгода. Здесь нет ничего нового. Эти заявления повторяются регулярно. И мы должны подходить к этим мечтам Залужного, как к очередным заклинаниям. Вероятность продвижения ВСУ к Мелитополю очень мала. Честно говоря, я считаю, что ее совсем нет", - сказал Подберезкин.По его мнению, сухопутные операции Украины, направленные на существенный раскол российского фронта вообще обречены на провал, а с нынешних своих позиций украинские боевики не дотянутся до Крыма, поскольку не обладают достаточно дальнобойным оружием.Теоретическая возможностьПри этом, по мнению Подберезкина, в случае поставок Киеву тактических баллистических ракет большей дальности, вероятность "прилетов" в Крым многократно возрастает.Ранее на заявление Залужного отреагировал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в регионе есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от "самоубийственной авантюры". Читайте также на РИА Новости Крым:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненыеВ Мелитополе начали строить объезд взорванного моста

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

новости крыма, крым, сво, мнения, алексей подберезкин, украина, всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, безопасность республики крым и севастополя