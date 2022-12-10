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ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 10.12.2022
ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
Два человека погибли и двое ранены в результате удара украинских войск по гостиничному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T22:59
2022-12-10T23:30
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате удара украинских войск по гостиничному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, система ПВО сбила несколько ракет, однако некоторые все же достигли своей цели.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и ищут людей, которые могут оставаться под завалами.Шестого декабря на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Возле подъезда его дома взорвалось взрывное устройство мощностью около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте, чиновник не пострадал.В ноябре покушение было совершено на замминистра по культуре Запорожской области. В этом случае взрывчатку также заложили возле подъезда. Чиновник жив, но получил контузию и был передан медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБКак Крым помогает МелитополюТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
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мелитополь, запорожская область, происшествия
ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

ВСУ из HIMARS атаковали гостиницу в Мелитополе, есть погибшие и раненые - Рогов

22:59 10.12.2022 (обновлено: 23:30 10.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Сотрудник МЧС тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате удара украинских войск по гостиничному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, система ПВО сбила несколько ракет, однако некоторые все же достигли своей цели.
"В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены", - написал он.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и ищут людей, которые могут оставаться под завалами.
Шестого декабря на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Возле подъезда его дома взорвалось взрывное устройство мощностью около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте, чиновник не пострадал.
В ноябре покушение было совершено на замминистра по культуре Запорожской области. В этом случае взрывчатку также заложили возле подъезда. Чиновник жив, но получил контузию и был передан медикам.
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Заголовок открываемого материала
22:59ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
21:29Над Симферополем сработала ПВО
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