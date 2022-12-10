https://crimea.ria.ru/20221210/vsu-iz-himars-udarili-po-gostinitse-v-melitopole-est-pogibshie-i-ranenye-1125803061.html

ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 10.12.2022

ВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и двое ранены в результате удара украинских войск по гостиничному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T22:59

2022-12-10T22:59

2022-12-10T23:30

мелитополь

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123528376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ef638546802875a5829cfdbfb33b378.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате удара украинских войск по гостиничному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, система ПВО сбила несколько ракет, однако некоторые все же достигли своей цели.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и ищут людей, которые могут оставаться под завалами.Шестого декабря на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Возле подъезда его дома взорвалось взрывное устройство мощностью около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте, чиновник не пострадал.В ноябре покушение было совершено на замминистра по культуре Запорожской области. В этом случае взрывчатку также заложили возле подъезда. Чиновник жив, но получил контузию и был передан медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБКак Крым помогает МелитополюТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия