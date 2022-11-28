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Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ
Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ
Серия терактов в Запорожской области, в том числе взрыв на рынке Мелитополя, предотвращена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в ЦОС... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T13:59
2022-11-28T13:59
2022-11-28T14:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Серия терактов в Запорожской области, в том числе взрыв на рынке Мелитополя, предотвращена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.При себе у злоумышленников были компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита с электродетонаторами. В квартирах задержанных были найдены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.Сообщается, что фигурантов доставили в Москву. Там в отношении них возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств."Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", — подчеркнули в спецслужбе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, мелитополь, запорожская область
Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ
Взрыв на рынке: в Мелитополе ФСБ предотвратила серию терактов
13:59 28.11.2022 (обновлено: 14:01 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Серия терактов в Запорожской области, в том числе взрыв на рынке Мелитополя, предотвращена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.
"ФСБ РФ предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области", — говорится в сообщении.
При себе у злоумышленников были компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита с электродетонаторами. В квартирах задержанных были найдены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.
Сообщается, что фигурантов доставили в Москву. Там в отношении них возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", — подчеркнули в спецслужбе.