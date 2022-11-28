https://crimea.ria.ru/20221128/seriya-teraktov-v-melitopole-predotvraschena-fsb-1125578672.html

Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ

Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ

Серия терактов в Запорожской области, в том числе взрыв на рынке Мелитополя, предотвращена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в ЦОС... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T13:59

2022-11-28T13:59

2022-11-28T14:01

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Серия терактов в Запорожской области, в том числе взрыв на рынке Мелитополя, предотвращена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.При себе у злоумышленников были компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита с электродетонаторами. В квартирах задержанных были найдены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.Сообщается, что фигурантов доставили в Москву. Там в отношении них возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств."Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", — подчеркнули в спецслужбе.

мелитополь

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, мелитополь, запорожская область