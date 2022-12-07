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На замглавы Мелитополя совершено покушение - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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На замглавы Мелитополя совершено покушение
На замглавы Мелитополя совершено покушение - РИА Новости Крым, 07.12.2022
На замглавы Мелитополя совершено покушение
Покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома, чиновник не пострадал. Об этом со ссылкой на члена главного... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T10:35
2022-12-07T10:35
мелитополь
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома, чиновник не пострадал. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ &gt;&gt;По его словам, мощность взрывного устройства составила около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.Ранее в Мелитополе было совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. В этом случае взрывчатку также заложили возле подъезда. Чиновник жив, но получил контузию и был передан медикам.
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мелитополь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии
На замглавы Мелитополя совершено покушение

В Мелитополе совершено покушение на замглавы города Волыка

10:35 07.12.2022
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома, чиновник не пострадал. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ >>

"Покушение произошло вчера утром, когда он выходил из подъезда своего дома. Это было самодельное взрывное устройство, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского. Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали", - рассказал Рогов.

По его словам, мощность взрывного устройства составила около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее в Мелитополе было совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. В этом случае взрывчатку также заложили возле подъезда. Чиновник жив, но получил контузию и был передан медикам.
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