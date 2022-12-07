https://crimea.ria.ru/20221207/na-zamglavy-melitopolya-soversheno-pokushenie-1125728402.html

На замглавы Мелитополя совершено покушение

На замглавы Мелитополя совершено покушение - РИА Новости Крым, 07.12.2022

На замглавы Мелитополя совершено покушение

Покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома, чиновник не пострадал. Об этом со ссылкой на члена главного... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T10:35

2022-12-07T10:35

2022-12-07T10:35

мелитополь

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

военное положение в новых регионах россии

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома, чиновник не пострадал. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ >>По его словам, мощность взрывного устройства составила около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.Ранее в Мелитополе было совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. В этом случае взрывчатку также заложили возле подъезда. Чиновник жив, но получил контузию и был передан медикам.

https://crimea.ria.ru/20221128/seriya-teraktov-v-melitopole-predotvraschena-fsb-1125578672.html

мелитополь

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии