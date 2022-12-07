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Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T07:48
2022-12-07T07:48
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не выживать, как это было при Украине. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко."Люди сравнивают, как было раньше и как сейчас. Например, коммунальные услуги. При Украине они были неподъемными. Бабушкам, которые получали 2 тысячи гривен пенсию, приходил счет за квартиру в 2,4 тысячи. И как они могли выжить без помощи семьи и близких? Сейчас же все приведено к социальной справедливости", - рассказала он."Здесь голая пропаганда не работает. Просто рассказывать о том, что у людей все будет хорошо, недостаточно. Надо доказывать делом, город должен жить обычной мирной жизнью, - говорит Данильченко. - Людям есть, с чем сравнивать, и сравнение в пользу жизни с Россией. У многих людей появляется надежда на лучшую жизнь и они верят в будущее".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221206/kak-krym-pomogaet-melitopolyu-1125700101.html
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ

Жители Мелитополя сравнили жизнь при Украине и России

07:48 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь. Арка освободителей
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не выживать, как это было при Украине. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко.
"Люди сравнивают, как было раньше и как сейчас. Например, коммунальные услуги. При Украине они были неподъемными. Бабушкам, которые получали 2 тысячи гривен пенсию, приходил счет за квартиру в 2,4 тысячи. И как они могли выжить без помощи семьи и близких? Сейчас же все приведено к социальной справедливости", - рассказала он.
Тарифы на коммунальные услуги снижены, пенсии покрывают расходы на ЖКХ, продукты и необходимые товары, подчеркнула мэр города. В Мелитополе работают школы, детские сады, предприятия, заведения общепита и торговли. Так что местные жители на личном опыте оценили изменения, которые пришли в регион вместе с Россией.
"Здесь голая пропаганда не работает. Просто рассказывать о том, что у людей все будет хорошо, недостаточно. Надо доказывать делом, город должен жить обычной мирной жизнью, - говорит Данильченко. - Людям есть, с чем сравнивать, и сравнение в пользу жизни с Россией. У многих людей появляется надежда на лучшую жизнь и они верят в будущее".
Глава Мелитополя Галина Данильченко - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 10:51
Как Крым помогает Мелитополю
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
 
МелитопольЗапорожская областьНовые регионы РоссииОбщество
 
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