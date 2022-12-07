https://crimea.ria.ru/20221207/tut-propaganda-ne-rabotaet-v-melitopole-sravnili-zhizn-pri-ukraine-i-rf-1125700974.html

Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ

Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ

Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T07:48

2022-12-07T07:48

2022-12-07T07:48

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не выживать, как это было при Украине. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко."Люди сравнивают, как было раньше и как сейчас. Например, коммунальные услуги. При Украине они были неподъемными. Бабушкам, которые получали 2 тысячи гривен пенсию, приходил счет за квартиру в 2,4 тысячи. И как они могли выжить без помощи семьи и близких? Сейчас же все приведено к социальной справедливости", - рассказала он."Здесь голая пропаганда не работает. Просто рассказывать о том, что у людей все будет хорошо, недостаточно. Надо доказывать делом, город должен жить обычной мирной жизнью, - говорит Данильченко. - Людям есть, с чем сравнивать, и сравнение в пользу жизни с Россией. У многих людей появляется надежда на лучшую жизнь и они верят в будущее".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221206/kak-krym-pomogaet-melitopolyu-1125700101.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество