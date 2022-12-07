https://crimea.ria.ru/20221207/tut-propaganda-ne-rabotaet-v-melitopole-sravnili-zhizn-pri-ukraine-i-rf-1125700974.html
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T07:48
2022-12-07T07:48
2022-12-07T07:48
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123878371_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e5cd561ee2d2885b203138201c93d477.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не выживать, как это было при Украине. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко."Люди сравнивают, как было раньше и как сейчас. Например, коммунальные услуги. При Украине они были неподъемными. Бабушкам, которые получали 2 тысячи гривен пенсию, приходил счет за квартиру в 2,4 тысячи. И как они могли выжить без помощи семьи и близких? Сейчас же все приведено к социальной справедливости", - рассказала он."Здесь голая пропаганда не работает. Просто рассказывать о том, что у людей все будет хорошо, недостаточно. Надо доказывать делом, город должен жить обычной мирной жизнью, - говорит Данильченко. - Людям есть, с чем сравнивать, и сравнение в пользу жизни с Россией. У многих людей появляется надежда на лучшую жизнь и они верят в будущее".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221206/kak-krym-pomogaet-melitopolyu-1125700101.html
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123878371_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_23839277e7ffd7539f7e73e4c5bd6554.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
Жители Мелитополя сравнили жизнь при Украине и России
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым.
Жители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не выживать, как это было при Украине. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала глава администрации города Галина Данильченко.
"Люди сравнивают, как было раньше и как сейчас. Например, коммунальные услуги. При Украине они были неподъемными. Бабушкам, которые получали 2 тысячи гривен пенсию, приходил счет за квартиру в 2,4 тысячи. И как они могли выжить без помощи семьи и близких? Сейчас же все приведено к социальной справедливости", - рассказала он.
Тарифы на коммунальные услуги снижены, пенсии покрывают расходы на ЖКХ, продукты и необходимые товары, подчеркнула мэр города. В Мелитополе работают школы, детские сады, предприятия, заведения общепита и торговли. Так что местные жители на личном опыте оценили изменения, которые пришли в регион вместе с Россией.
"Здесь голая пропаганда не работает. Просто рассказывать о том, что у людей все будет хорошо, недостаточно. Надо доказывать делом, город должен жить обычной мирной жизнью, - говорит Данильченко. - Людям есть, с чем сравнивать, и сравнение в пользу жизни с Россией. У многих людей появляется надежда на лучшую жизнь и они верят в будущее".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.