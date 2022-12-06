https://crimea.ria.ru/20221206/kak-krym-pomogaet-melitopolyu-1125700101.html

Как Крым помогает Мелитополю

Как Крым помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Как Крым помогает Мелитополю

Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в Мелитополь идут, в первую очередь, из Крыма, однако география поставщиков постепенно расширяется. Об... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T10:51

2022-12-06T10:51

2022-12-06T10:58

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

экономика

крым

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в Мелитополь идут, в первую очередь, из Крыма, однако география поставщиков постепенно расширяется. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава Мелитополя Галина Данильченко.В ближайшее время Мелитополь планирует расширять торговые связи с регионами России и странами ближнего зарубежья, и уже не только ввозить продукты, но и поставлять свои на другие рынки."Предприятия желают работать, но им нужно с чего-то стартануть, и нужны дополнительные рынки сбыта. Страны бывшего постсоветского пространства – Казахстан, Белоруссия и другие – это огромные рынки сбыта, куда мы можем поставлять нашу продукцию. Потенциал есть, желание работать есть, но многие вопросы упираются в оборотные средства. И если мы сейчас поможем нашим предприятиям с оборотными средствами, сможем открыть доступное кредитование для них, то промышленность города восстановится гораздо быстрее", - заключила она.

https://crimea.ria.ru/20221205/iz-kryma-s-lyubovyu-volontery-pomogayut-bolnitse-v-prifrontovoy-vasilevke-1125692991.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, экономика, крым