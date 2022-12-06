Как Крым помогает Мелитополю
Глава Мелитополя Данильченко рассказала о поставках продуктов из Крыма
10:51 06.12.2022 (обновлено: 10:58 06.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Мелитополя Галина Данильченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в Мелитополь идут, в первую очередь, из Крыма, однако география поставщиков постепенно расширяется. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава Мелитополя Галина Данильченко.
"Продовольственные предприятия в городе работают, хлебокомбинат, мясокомбинат и молокозавод функционируют. Продуктовые магазины и аптеки – тоже. Снабжение идет, в первую очередь, из Крыма. Дело в том, что сообщение сначала у нас было налажено с Крымом и все, что в первое время везли сюда, было только с территории полуострова. Сейчас география поставок расширяется, везут товары из Ростова, Краснодара и других регионов", - рассказала она.
В ближайшее время Мелитополь планирует расширять торговые связи с регионами России и странами ближнего зарубежья, и уже не только ввозить продукты, но и поставлять свои на другие рынки.
"Предприятия желают работать, но им нужно с чего-то стартануть, и нужны дополнительные рынки сбыта. Страны бывшего постсоветского пространства – Казахстан, Белоруссия и другие – это огромные рынки сбыта, куда мы можем поставлять нашу продукцию. Потенциал есть, желание работать есть, но многие вопросы упираются в оборотные средства. И если мы сейчас поможем нашим предприятиям с оборотными средствами, сможем открыть доступное кредитование для них, то промышленность города восстановится гораздо быстрее", - заключила она.