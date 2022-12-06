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Как Крым помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Как Крым помогает Мелитополю
Как Крым помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Как Крым помогает Мелитополю
Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в Мелитополь идут, в первую очередь, из Крыма, однако география поставщиков постепенно расширяется. Об... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T10:51
2022-12-06T10:58
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
экономика
крым
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в Мелитополь идут, в первую очередь, из Крыма, однако география поставщиков постепенно расширяется. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава Мелитополя Галина Данильченко.В ближайшее время Мелитополь планирует расширять торговые связи с регионами России и странами ближнего зарубежья, и уже не только ввозить продукты, но и поставлять свои на другие рынки."Предприятия желают работать, но им нужно с чего-то стартануть, и нужны дополнительные рынки сбыта. Страны бывшего постсоветского пространства – Казахстан, Белоруссия и другие – это огромные рынки сбыта, куда мы можем поставлять нашу продукцию. Потенциал есть, желание работать есть, но многие вопросы упираются в оборотные средства. И если мы сейчас поможем нашим предприятиям с оборотными средствами, сможем открыть доступное кредитование для них, то промышленность города восстановится гораздо быстрее", - заключила она.
https://crimea.ria.ru/20221205/iz-kryma-s-lyubovyu-volontery-pomogayut-bolnitse-v-prifrontovoy-vasilevke-1125692991.html
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, экономика, крым
Как Крым помогает Мелитополю

Глава Мелитополя Данильченко рассказала о поставках продуктов из Крыма

10:51 06.12.2022 (обновлено: 10:58 06.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Мелитополя Галина Данильченко
Глава Мелитополя Галина Данильченко - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в Мелитополь идут, в первую очередь, из Крыма, однако география поставщиков постепенно расширяется. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава Мелитополя Галина Данильченко.
"Продовольственные предприятия в городе работают, хлебокомбинат, мясокомбинат и молокозавод функционируют. Продуктовые магазины и аптеки – тоже. Снабжение идет, в первую очередь, из Крыма. Дело в том, что сообщение сначала у нас было налажено с Крымом и все, что в первое время везли сюда, было только с территории полуострова. Сейчас география поставок расширяется, везут товары из Ростова, Краснодара и других регионов", - рассказала она.
В ближайшее время Мелитополь планирует расширять торговые связи с регионами России и странами ближнего зарубежья, и уже не только ввозить продукты, но и поставлять свои на другие рынки.
"Предприятия желают работать, но им нужно с чего-то стартануть, и нужны дополнительные рынки сбыта. Страны бывшего постсоветского пространства – Казахстан, Белоруссия и другие – это огромные рынки сбыта, куда мы можем поставлять нашу продукцию. Потенциал есть, желание работать есть, но многие вопросы упираются в оборотные средства. И если мы сейчас поможем нашим предприятиям с оборотными средствами, сможем открыть доступное кредитование для них, то промышленность города восстановится гораздо быстрее", - заключила она.
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