https://crimea.ria.ru/20221213/v-melitopole-nachali-stroit-obezd-vzorvannogo-mosta-1125863898.html

В Мелитополе начали строить объезд взорванного моста

В Мелитополе начали строить объезд взорванного моста - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Мелитополе начали строить объезд взорванного моста

После подрыва моста в Мелитополе, строители приступили к обустройству временной объездной дороги к селу Константиновка Мелитопольского района. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T19:15

2022-12-13T19:15

2022-12-13T19:15

мелитополь

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

новые регионы россии

ремонт дорог

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. После подрыва моста в Мелитополе, строители приступили к обустройству временной объездной дороги к селу Константиновка Мелитопольского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Мост в районе села Константиновка был поврежден в результате взрыва в понедельник вечером. Предварительно, у опоры заложили взрывчатку. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, власти региона расценивают произошедшее как теракт, осуществленный украинскими диверсантами. После попытки подрыва конструкции моста выстояли, однако серьезно просело дорожное полотно, поэтому движение по нему приостановлено. По данным экспертов, под опорами было заложено два мощность взрывных устройства мощностью 15-20 кг в тротиловом эквиваленте."Хочу акцентировать, что диверсия, которую совершили преступники киевского режима, никак не повлияла на движение грузов. Стратегического значения мост не имеет и это не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона. Это очередной бездумный террористический акт, направленный на мирных граждан", – прокомментировал Балицкий.Уточняется, что мост служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей. Сейчас идет следствие, причастные к произошедшему устанавливают.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей.В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской областиТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ

https://crimea.ria.ru/20221213/pod-melitopolem-vzorvan-most-izmenitsya-li-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-1125832483.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, новые регионы россии, ремонт дорог, общество