https://crimea.ria.ru/20221211/sostoyanie-ranenykh-pri-obstrele-bazy-otdykha-v-melitopole--dannye-vlastey-1125807931.html

Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей

Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей

Трое пострадавших в результате обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T15:45

2022-12-11T15:45

2022-12-11T15:45

всу (вооруженные силы украины)

мелитополь

запорожская область

сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В субботу поздно вечером украинские боевики нанесли четыре удара из реактивных систем залпового огня HIMARS по Мелитополю. Системы ПВО сбили на излете две ракеты, четыре снаряда попали в коттеджный поселок на выезде из города.В результате попаданий полностью разрушена база отдыха, где отдыхали мирные люди, работал персонал базы. Два человека погибли, 10 получили ранения.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, заверил он."У нас есть ресурс для их лечения. Лучшие клиники России, при необходимости, их примут, а правительство Запорожской области окажет всю возможную помощь", - добавил врио губернатора.По словам Балицкого, спасатели потушили пожар и завершают разбор завалов. На месте продолжают работать оперативные группы, ведется оценка разрушений.

https://crimea.ria.ru/20221210/vsu-iz-himars-udarili-po-gostinitse-v-melitopole-est-pogibshie-i-ranenye-1125803061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), мелитополь, запорожская область, сво, происшествия