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Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей
Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей
Трое пострадавших в результате обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T15:45
2022-12-11T15:45
всу (вооруженные силы украины)
мелитополь
запорожская область
сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В субботу поздно вечером украинские боевики нанесли четыре удара из реактивных систем залпового огня HIMARS по Мелитополю. Системы ПВО сбили на излете две ракеты, четыре снаряда попали в коттеджный поселок на выезде из города.В результате попаданий полностью разрушена база отдыха, где отдыхали мирные люди, работал персонал базы. Два человека погибли, 10 получили ранения.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, заверил он."У нас есть ресурс для их лечения. Лучшие клиники России, при необходимости, их примут, а правительство Запорожской области окажет всю возможную помощь", - добавил врио губернатора.По словам Балицкого, спасатели потушили пожар и завершают разбор завалов. На месте продолжают работать оперативные группы, ведется оценка разрушений.
https://crimea.ria.ru/20221210/vsu-iz-himars-udarili-po-gostinitse-v-melitopole-est-pogibshie-i-ranenye-1125803061.html
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всу (вооруженные силы украины), мелитополь, запорожская область, сво, происшествия
Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей

Балицкий: трое раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице

15:45 11.12.2022
 
© Telegram Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
© Telegram Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое пострадавших в результате обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В субботу поздно вечером украинские боевики нанесли четыре удара из реактивных систем залпового огня HIMARS по Мелитополю. Системы ПВО сбили на излете две ракеты, четыре снаряда попали в коттеджный поселок на выезде из города.
В результате попаданий полностью разрушена база отдыха, где отдыхали мирные люди, работал персонал базы. Два человека погибли, 10 получили ранения.
"В трагедии двое погибших и десять пострадавших. Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, заверил он.
"У нас есть ресурс для их лечения. Лучшие клиники России, при необходимости, их примут, а правительство Запорожской области окажет всю возможную помощь", - добавил врио губернатора.
По словам Балицкого, спасатели потушили пожар и завершают разбор завалов. На месте продолжают работать оперативные группы, ведется оценка разрушений.
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