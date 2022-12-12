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В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области

В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области

В Скадовске взорвали автомобиль первого заместителя главы Херсонской области, в результате теракта чиновник не пострадал, но погиб местный житель. Об этом... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T21:32

2022-12-12T21:32

2022-12-12T21:32

происшествия

новые регионы россии

херсонская область

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Скадовске взорвали автомобиль первого заместителя главы Херсонской области, в результате теракта чиновник не пострадал, но погиб местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что Булюку сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. Родственникам погибшего областные власти окажут материальную помощь.Сейчас расследованием занимаются правоохранители. "Лица, причастные к преступлению, будут найдены и понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - подчеркнул врио губернатора.7 декабря покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, чиновник не пострадал. Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской областиВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненыеДве бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ

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херсонская область

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происшествия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), теракт