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В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.12.2022
В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
В Скадовске взорвали автомобиль первого заместителя главы Херсонской области, в результате теракта чиновник не пострадал, но погиб местный житель. Об этом... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T21:32
2022-12-12T21:32
происшествия
новые регионы россии
херсонская область
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Скадовске взорвали автомобиль первого заместителя главы Херсонской области, в результате теракта чиновник не пострадал, но погиб местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что Булюку сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. Родственникам погибшего областные власти окажут материальную помощь.Сейчас расследованием занимаются правоохранители. "Лица, причастные к преступлению, будут найдены и понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - подчеркнул врио губернатора.7 декабря покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, чиновник не пострадал. Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской областиВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненыеДве бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), теракт
В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области

Сальдо сообщил о покушении на своего заместителя

21:32 12.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Скадовске взорвали автомобиль первого заместителя главы Херсонской области, в результате теракта чиновник не пострадал, но погиб местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Сегодня в Скадовске был взорван автомобиль моего первого заместителя и верного соратника Виталия Булюка. К несчастью, в ходе теракта погиб мирный житель. Сам Виталий Викторович был ранен и госпитализирован в одно из медучреждений области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале
Он уточнил, что Булюку сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. Родственникам погибшего областные власти окажут материальную помощь.
Сейчас расследованием занимаются правоохранители.
"Лица, причастные к преступлению, будут найдены и понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - подчеркнул врио губернатора.
7 декабря покушение было совершено на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка, чиновник не пострадал.
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ПроисшествияНовые регионы РоссииХерсонская областьВладимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)Теракт
 
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