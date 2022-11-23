https://crimea.ria.ru/20221123/dve-bomby-i-oruzhie-izyali-u-unichtozhennykh-v-voronezhe-diversantov--fsb-1125516349.html

Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ

Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ

ФСБ предотвратила диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, которую планировали осуществить сторонники украинских националистов. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T17:19

2022-11-23T17:19

2022-11-23T17:19

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, которую планировали осуществить сторонники украинских националистов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.Главарь банды и два его сообщника ликвидированы при задержании.Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.При обысках у уничтоженных диверсантов изъяли два самодельных взрывчатых устройства и оружие."В результате обысков по адресам проживания террористов и осмотра места происшествия обнаружено и изъято: два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи", - уточняется в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия