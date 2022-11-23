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Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ
Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ
ФСБ предотвратила диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, которую планировали осуществить сторонники украинских националистов. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T17:19
2022-11-23T17:19
2022-11-23T17:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, которую планировали осуществить сторонники украинских националистов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.Главарь банды и два его сообщника ликвидированы при задержании.Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.При обысках у уничтоженных диверсантов изъяли два самодельных взрывчатых устройства и оружие."В результате обысков по адресам проживания террористов и осмотра места происшествия обнаружено и изъято: два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи", - уточняется в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ
ФСБ: под Воронежем пресечена диверсия на военных и энергетических объектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, которую планировали осуществить сторонники украинских националистов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Главарь банды и два его сообщника ликвидированы при задержании.
"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", - подчеркнули в ЦОС.
Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.
При обысках у уничтоженных диверсантов изъяли два самодельных взрывчатых устройства и оружие.
"В результате обысков по адресам проживания террористов и осмотра места происшествия обнаружено и изъято: два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи", - уточняется в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию.