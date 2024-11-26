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Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
Метеорные потоки Геминиды и Урсиды из созвездий Близнецов и Малой Медведицы достигнут пика активности в декабре. Об этих других красивых небесных явлениях... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T06:28
2024-11-26T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Метеорные потоки Геминиды и Урсиды из созвездий Близнецов и Малой Медведицы достигнут пика активности в декабре. Об этих других красивых небесных явлениях декабря РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.Звездопады декабря"Гемениды – интересный метеорный поток, радиант которого выходит из созвездия Близнецов. Он происходит ежегодно в ночь с 13 на 14 декабря. Если сравнивать с летними Персеидами, то по количеству метеоров он его даже превосходит. Например, в 2011 году был всплеск до 200 метеоров в час – это очень много. В этом году, при идеальных условиях на небе, мы могли бы увидеть до 150 метеоров в час", – сказал Лазаренко.Однако в этом году, по словам эксперта, хорошо рассмотреть Гемениды не получится – помешает полнолуние, которое как раз выпадает на пик главного декабрьского звездного "дождя".Чтобы "поймать" падающие звезды, смотреть нужно в сторону созвездия Малой Медведицы. Ориентир – Полярня звезда. В Крыму она расположена на высоте 43-44 градусов северной широты.Что еще покажет небо"В ночь на 7 декабря любители астрономии смогут наблюдать противостояние Юпитера. Видимость будет хорошая. В телескопы и даже бинокли можно наблюдать диск планеты и четыре Галилеевых спутника – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто", – продолжает Лазаренко.Это красивое зрелище землянам будет доступно до конца декабря и в начале января. Еще одно декабрьское событие – приближение к Земле кометы "Атлас". Однако наблюдать комету невооруженным глазом можно будет уже в январе.Также собеседник агентства напоминает о зимнем солнцестоянии, которое произойдет 21 декабря – в эту дату в северном полушарии день будет самым коротким в году, а в южном – самым длинным.До 30 ноября над Землей действует метеорный поток Леониды. Это метеорный поток из созвездия Льва. Поток достигает около 15 метеоров в час в зените, и хотя его пик уже прошел в ночь на 17 ноября, если уехать дальше от городской засветки, увидеть падающие звезды из созвездия Льва еще можно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноябряКрымский астроном открыл межзвездную кометуСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды
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кирилл лазоренко, космос, кирилл лазаренко, звездопад, астрономия, природа, новости
Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания

Ночное небо в декабре покажет два звездопада и противостояние Юпитера – астроном

06:28 26.11.2024
 
© © Fotolia/ PerseidМетеоритный поток
Метеоритный поток
© © Fotolia/ Perseid
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Метеорные потоки Геминиды и Урсиды из созвездий Близнецов и Малой Медведицы достигнут пика активности в декабре. Об этих других красивых небесных явлениях декабря РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.

Звездопады декабря

"Гемениды – интересный метеорный поток, радиант которого выходит из созвездия Близнецов. Он происходит ежегодно в ночь с 13 на 14 декабря. Если сравнивать с летними Персеидами, то по количеству метеоров он его даже превосходит. Например, в 2011 году был всплеск до 200 метеоров в час – это очень много. В этом году, при идеальных условиях на небе, мы могли бы увидеть до 150 метеоров в час", – сказал Лазаренко.
Однако в этом году, по словам эксперта, хорошо рассмотреть Гемениды не получится – помешает полнолуние, которое как раз выпадает на пик главного декабрьского звездного "дождя".

"Расстраиваться не нужно: все же падающих звезд в декабре хватит на пару желаний в предновогодние даты. Речь о другом метеорном потоке – Урсиды. Это малый поток, но несколько падающих звезд в ночь 22 и 23 декабря точно можно будет "поймать", поскольку Луна как раз будет убывать", – обещает астроном.

Чтобы "поймать" падающие звезды, смотреть нужно в сторону созвездия Малой Медведицы. Ориентир – Полярня звезда. В Крыму она расположена на высоте 43-44 градусов северной широты.

Что еще покажет небо

"В ночь на 7 декабря любители астрономии смогут наблюдать противостояние Юпитера. Видимость будет хорошая. В телескопы и даже бинокли можно наблюдать диск планеты и четыре Галилеевых спутника – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто", – продолжает Лазаренко.
Это красивое зрелище землянам будет доступно до конца декабря и в начале января. Еще одно декабрьское событие – приближение к Земле кометы "Атлас". Однако наблюдать комету невооруженным глазом можно будет уже в январе.

"Комета C/2024 G3 (ATLAS) может стать видимой невооруженным глазом 13 января. По утрам до перигелия и по вечерам после перигелия комета будет видна на сумеречном небе рядом с Солнцем", – сказал эксперт.

Также собеседник агентства напоминает о зимнем солнцестоянии, которое произойдет 21 декабря – в эту дату в северном полушарии день будет самым коротким в году, а в южном – самым длинным.
До 30 ноября над Землей действует метеорный поток Леониды. Это метеорный поток из созвездия Льва. Поток достигает около 15 метеоров в час в зените, и хотя его пик уже прошел в ночь на 17 ноября, если уехать дальше от городской засветки, увидеть падающие звезды из созвездия Льва еще можно.
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