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Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября
Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября
В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T06:08
2024-10-29T06:08
космос
эксклюзивы риа новости крым
природа
солнце
кирилл лазаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца Сатурна, если взять с собой бинокль. О главных небесных событиях ноября РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.Метеорный поток"С 6 по 30 ноября действует метеорный поток Леониды. Это метеорный поток из созвездия Льва. Своего пика в этом году достигнет 16 и 17 ноября", – сказал Лазаренко.По его словам, ожидается около 15 метеоров в час в зените. И хотя рассмотреть звездопад хорошо в этом году вряд ли удастся – помешает полнолуние – пронаблюдать несколько метеоров за ночь все же получится, если уехать за город.Уран, Сатурн и Туманность ОрионаЕще одно небесное события ноября – противостояние Урана и Солнца. Его можно будет наблюдать 17 ноября. Момент противостояния – наилучший период наблюдения за планетой, так как расстояние от Земли минимальное, и видимый размер Урана на небе наибольший."Важно уточнить, что ноябрь – время, когда ночи становятся глубже и темнее. Те, кому импонирует астрономия, могут с помощью любительских приборов начать изучение глубокого космоса. И это хорошая возможность увидеть созвездие Орион и Туманность Ориона, которые будут видны даже в бинокль", – продолжает ученый.Туманность Ориона, также известная как "Мессье 42", находится на расстоянии около 1,5 тысяч световых лет от Земли. И это ближайшая к землянам туманность. Она будет наблюдаться с ноября и на протяжении всех зимних месяцев, подчеркнул Лазаренко. Кроме того, в ноябрьском небе произойдет сближение Сатурна с Луной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымский астроном открыл межзвездную кометуСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды
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космос, природа, солнце, кирилл лазаренко
Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября

Падающие звезды и кольца Сатурна увидят земляне в ноябрьском небе

06:08 29.10.2024
 
© © Fotolia/ PerseidМетеоритный поток
Метеоритный поток
© © Fotolia/ Perseid
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца Сатурна, если взять с собой бинокль. О главных небесных событиях ноября РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.

Метеорный поток

"С 6 по 30 ноября действует метеорный поток Леониды. Это метеорный поток из созвездия Льва. Своего пика в этом году достигнет 16 и 17 ноября", – сказал Лазаренко.
По его словам, ожидается около 15 метеоров в час в зените. И хотя рассмотреть звездопад хорошо в этом году вряд ли удастся – помешает полнолуние – пронаблюдать несколько метеоров за ночь все же получится, если уехать за город.

"Звездопад Леониды лучше наблюдать после полуночи и до восхода Солнца, над восточным горизонтом. В это время созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом", – советует астроном.

Уран, Сатурн и Туманность Ориона

Еще одно небесное события ноября противостояние Урана и Солнца. Его можно будет наблюдать 17 ноября. Момент противостояния наилучший период наблюдения за планетой, так как расстояние от Земли минимальное, и видимый размер Урана на небе наибольший.
"Важно уточнить, что ноябрь – время, когда ночи становятся глубже и темнее. Те, кому импонирует астрономия, могут с помощью любительских приборов начать изучение глубокого космоса. И это хорошая возможность увидеть созвездие Орион и Туманность Ориона, которые будут видны даже в бинокль", – продолжает ученый.
Туманность Ориона, также известная как "Мессье 42", находится на расстоянии около 1,5 тысяч световых лет от Земли. И это ближайшая к землянам туманность. Она будет наблюдаться с ноября и на протяжении всех зимних месяцев, подчеркнул Лазаренко. Кроме того, в ноябрьском небе произойдет сближение Сатурна с Луной.

"Если есть телескоп или даже просто бинокль, эти соединения очень красивые: например, можно увидеть в одном поле и Луну, и Сатурн с его знаменитыми кольцами. Во всех случаях наблюдения лучше производить вдали от городской засветки", посоветовал эксперт.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымкосмосПриродаСолнцеКирилл Лазаренко
 
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