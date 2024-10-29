https://crimea.ria.ru/20241029/zvezdopad-leonidy-i-koltsa-saturna--chto-pokazhet-nochnoe-nebo-noyabrya-1141404885.html

Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября

Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября

В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T06:08

2024-10-29T06:08

2024-10-29T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца Сатурна, если взять с собой бинокль. О главных небесных событиях ноября РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.Метеорный поток"С 6 по 30 ноября действует метеорный поток Леониды. Это метеорный поток из созвездия Льва. Своего пика в этом году достигнет 16 и 17 ноября", – сказал Лазаренко.По его словам, ожидается около 15 метеоров в час в зените. И хотя рассмотреть звездопад хорошо в этом году вряд ли удастся – помешает полнолуние – пронаблюдать несколько метеоров за ночь все же получится, если уехать за город.Уран, Сатурн и Туманность ОрионаЕще одно небесное события ноября – противостояние Урана и Солнца. Его можно будет наблюдать 17 ноября. Момент противостояния – наилучший период наблюдения за планетой, так как расстояние от Земли минимальное, и видимый размер Урана на небе наибольший."Важно уточнить, что ноябрь – время, когда ночи становятся глубже и темнее. Те, кому импонирует астрономия, могут с помощью любительских приборов начать изучение глубокого космоса. И это хорошая возможность увидеть созвездие Орион и Туманность Ориона, которые будут видны даже в бинокль", – продолжает ученый.Туманность Ориона, также известная как "Мессье 42", находится на расстоянии около 1,5 тысяч световых лет от Земли. И это ближайшая к землянам туманность. Она будет наблюдаться с ноября и на протяжении всех зимних месяцев, подчеркнул Лазаренко. Кроме того, в ноябрьском небе произойдет сближение Сатурна с Луной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымский астроном открыл межзвездную кометуСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, природа, солнце, кирилл лазаренко