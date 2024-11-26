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Два беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Два беспилотника уничтожены над Крымом
Два беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Два беспилотника уничтожены над Крымом
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и еще над шестью регионами России 39 беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T07:18
2024-11-26T07:29
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство обороны рф
ростовская область
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курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и еще над шестью регионами России 39 беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Атаки вражеских дронов пресечены над югом страны – в Крыму, Ростовской области, а также в Орловской, Воронежской областях и в приграничных регионах.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.23 ноября над Крымом сбили один беспилотник. 21 ноября украинские боевики пытались атаковать Севастополь ракетами. Над акваторией моря была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" на значительном отдалении от берега.20 ноября в Севастополе на одной из улиц обнаружили обломки беспилотника с боезарядом. Пиротехники произвели контролируемый подрыв дрона на месте обнаружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотникаПосле атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятииНад Калугой сбили беспилотники
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РИА Новости Крым
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крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, ростовская область, белгородская область, курская область, орловская область, воронежская область, брянская область
Два беспилотника уничтожены над Крымом

Над Крымом сбили два беспилотника

07:18 26.11.2024 (обновлено: 07:29 26.11.2024)
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардейцы сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
Росгвардейцы сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и еще над шестью регионами России 39 беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
Атаки вражеских дронов пресечены над югом страны – в Крыму, Ростовской области, а также в Орловской, Воронежской областях и в приграничных регионах.
"Над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять – над территорией Брянской области, по три над Белгородской и Курской областями, один – над Орловской областью, один – над территорией Воронежской и два – над Республикой Крым", - сказано в сообщении.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
23 ноября над Крымом сбили один беспилотник. 21 ноября украинские боевики пытались атаковать Севастополь ракетами. Над акваторией моря была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" на значительном отдалении от берега.
20 ноября в Севастополе на одной из улиц обнаружили обломки беспилотника с боезарядом. Пиротехники произвели контролируемый подрыв дрона на месте обнаружения.
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КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМинистерство обороны РФРостовская областьБелгородская областьКурская областьОрловская областьВоронежская областьБрянская область
 
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