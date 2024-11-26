https://crimea.ria.ru/20241126/dva-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-1142129609.html

Два беспилотника уничтожены над Крымом

Два беспилотника уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Два беспилотника уничтожены над Крымом

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и еще над шестью регионами России 39 беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T07:18

2024-11-26T07:18

2024-11-26T07:29

крым

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и еще над шестью регионами России 39 беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Атаки вражеских дронов пресечены над югом страны – в Крыму, Ростовской области, а также в Орловской, Воронежской областях и в приграничных регионах.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.23 ноября над Крымом сбили один беспилотник. 21 ноября украинские боевики пытались атаковать Севастополь ракетами. Над акваторией моря была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" на значительном отдалении от берега.20 ноября в Севастополе на одной из улиц обнаружили обломки беспилотника с боезарядом. Пиротехники произвели контролируемый подрыв дрона на месте обнаружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотникаПосле атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятииНад Калугой сбили беспилотники

крым

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курская область

орловская область

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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