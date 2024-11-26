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24 беспилотника сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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24 беспилотника сбиты над Ростовской областью
24 беспилотника сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2024
24 беспилотника сбиты над Ростовской областью
Украинские боевики предприняли новую попытку массированной атаки Юга России. В течение ночи над Ростовской областью были уничтожены 24 беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T06:07
2024-11-26T06:11
ростовская область
происшествия
безопасность
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли новую попытку массированной атаки Юга России. В течение ночи над Ростовской областью были уничтожены 24 беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, силы противовоздушной обороны работали над областью с полуночи. Дроны уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, добавил Слюсарь.Накануне дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 23 украинских дрона над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом сбили семь ракет. В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 украинских БПЛА атаковали четыре региона РоссииБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на ХерсонщинеНад Крымом сбит беспилотник
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ростовская область, происшествия, безопасность, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
24 беспилотника сбиты над Ростовской областью

Над Ростовской областью уничтожены 24 беспилотника

06:07 26.11.2024 (обновлено: 06:11 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли новую попытку массированной атаки Юга России. В течение ночи над Ростовской областью были уничтожены 24 беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, силы противовоздушной обороны работали над областью с полуночи. Дроны уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
"Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 беспилотника", - написал он в Telegram.
Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, добавил Слюсарь.
Накануне дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 23 украинских дрона над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом сбили семь ракет. В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия.
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Ростовская областьПроисшествияБезопасностьЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
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