https://crimea.ria.ru/20241126/24-bespilotnika-sbity-nad-rostovskoy-oblastyu-1142129294.html

24 беспилотника сбиты над Ростовской областью

24 беспилотника сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2024

24 беспилотника сбиты над Ростовской областью

Украинские боевики предприняли новую попытку массированной атаки Юга России. В течение ночи над Ростовской областью были уничтожены 24 беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T06:07

2024-11-26T06:07

2024-11-26T06:11

ростовская область

происшествия

безопасность

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли новую попытку массированной атаки Юга России. В течение ночи над Ростовской областью были уничтожены 24 беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, силы противовоздушной обороны работали над областью с полуночи. Дроны уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, добавил Слюсарь.Накануне дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 23 украинских дрона над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом сбили семь ракет. В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 украинских БПЛА атаковали четыре региона РоссииБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на ХерсонщинеНад Крымом сбит беспилотник

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, безопасность, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости