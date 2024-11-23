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Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Над Крымом сбит беспилотник
Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Над Крымом сбит беспилотник
Над Крымом в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T07:30
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безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник.21 ноября украинские боевики пытались атаковать Севастополь ракетами. Над акваторией моря была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" на значительном отдалении от берега.20 ноября в Севастополе на одной из улиц обнаружили обломки беспилотника с боезарядом. Пиротехники произвели контролируемый подрыв дрона на месте обнаружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым военным путем не взять – АксеновАксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТОРакеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО
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крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом уничтожен один беспилотник – Минобороны

07:30 23.11.2024 (обновлено: 07:39 23.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении военного ведомства.
21 ноября украинские боевики пытались атаковать Севастополь ракетами. Над акваторией моря была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" на значительном отдалении от берега.
20 ноября в Севастополе на одной из улиц обнаружили обломки беспилотника с боезарядом. Пиротехники произвели контролируемый подрыв дрона на месте обнаружения.
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