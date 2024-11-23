https://crimea.ria.ru/20241123/nad-krymom-sbit-bespilotnik-1142075936.html

Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T07:30

2024-11-23T07:30

2024-11-23T07:39

крым

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник.21 ноября украинские боевики пытались атаковать Севастополь ракетами. Над акваторией моря была сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" на значительном отдалении от берега.20 ноября в Севастополе на одной из улиц обнаружили обломки беспилотника с боезарядом. Пиротехники произвели контролируемый подрыв дрона на месте обнаружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым военным путем не взять – АксеновАксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТОРакеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма