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Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
В Севастополе на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T13:24
2024-11-20T13:24
2024-11-20T13:41
севастополь
михаил развожаев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей беспилотника на месте обнаружения ориентировочно до 15:00, уточнил Развожаев.И призвал не переживать из-за громких звуков. Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности, подчеркнул глава региона.Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.В августе в Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ. В январе обломки сбитой ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу домаНад Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школуНад Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
В Севастополе на улице нашли обломки беспилотника с боезарядом
13:24 20.11.2024 (обновлено: 13:41 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"В районе улицы Нефтяная обнаружены части БПЛА, предварительно, с боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь", – сказано в сообщении.
Пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей беспилотника на месте обнаружения ориентировочно до 15:00, уточнил Развожаев.
И призвал не переживать из-за громких звуков. Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности, подчеркнул глава региона.
Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.
В августе
в Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ. В январе
обломки сбитой ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя.
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