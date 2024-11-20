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Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе

Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе

В Севастополе на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T13:24

2024-11-20T13:24

2024-11-20T13:41

севастополь

михаил развожаев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей беспилотника на месте обнаружения ориентировочно до 15:00, уточнил Развожаев.И призвал не переживать из-за громких звуков. Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности, подчеркнул глава региона.Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.В августе в Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ. В январе обломки сбитой ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу домаНад Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школуНад Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)