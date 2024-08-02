https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-likvidirovali-boevuyu-chasti-rakety-atacms-i-subboepripasy-1139325190.html
В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
В Севастополе иквидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T18:07
2024-08-02T18:07
2024-08-02T18:11
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе иквидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает МЧС России."Пиротехники МЧС России очистили улицы города от взрывоопасных предметов, упавших после ракетного удара в ночь на 2 августа. На улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки часть ракеты пробила крышу здания, жильцы эвакуированы в пункт временного размещения. Специалисты ведомства уже вывезли боеприпас на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что обнаруженные на проспекте Генерала Острякова обломки ракеты и множество суббоеприпасов - все опасные объекты уничтожены на месте. Эвакуированные люди возвращаются в жилье.Ранее было восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова и контактная троллейбусная сеть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Оперативные мероприятия на Генерала Острякова завершены. Коммунальные службы закончили уборку, электролиния восстановлена. Движение открыто", - написал он в своем ТГ-канале.Развожаев также поблагодарил за оперативную и слаженную работу сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы Севастополя, пиротехников и руководство МЧС России по городу Севастополю, сотрудников и руководство Росгвардии, сотрудников УМВД и ГАИ Севастополя."Специалисты обследовали, убрали упавшие осколки и суббоеприпасы, провели грамотное уничтожение взрывоопасных предметов на месте", - подытожил губернатор.Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMSПадение обломков ракеты в Севастополе: схема объезда перекрытого участкаВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Материал дополняется
В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы после атаки ВСУ
18:07 02.08.2024 (обновлено: 18:11 02.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе иквидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает МЧС России.
"Пиротехники МЧС России очистили улицы города от взрывоопасных предметов, упавших после ракетного удара в ночь на 2 августа. На улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки часть ракеты пробила крышу здания, жильцы эвакуированы в пункт временного размещения. Специалисты ведомства уже вывезли боеприпас на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что обнаруженные на проспекте Генерала Острякова обломки ракеты и множество суббоеприпасов - все опасные объекты уничтожены на месте. Эвакуированные люди возвращаются в жилье.
Ранее было восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова и контактная троллейбусная сеть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Оперативные мероприятия на Генерала Острякова завершены. Коммунальные службы закончили уборку, электролиния восстановлена. Движение открыто", - написал он в своем ТГ-канале.
Развожаев также поблагодарил за оперативную и слаженную работу сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы Севастополя, пиротехников и руководство МЧС России по городу Севастополю, сотрудников и руководство Росгвардии, сотрудников УМВД и ГАИ Севастополя.
"Специалисты обследовали, убрали упавшие осколки и суббоеприпасы, провели грамотное уничтожение взрывоопасных предметов на месте", - подытожил губернатор.
Ракетный удар по Севастополю был нанесен
в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения
боеприпасов.
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