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Взрывы в Севастополе: уничтожили часть ракеты ATACMS после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Взрывы в Севастополе: уничтожили часть ракеты ATACMS после атаки ВСУ
Взрывы в Севастополе: уничтожили часть ракеты ATACMS после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Взрывы в Севастополе: уничтожили часть ракеты ATACMS после атаки ВСУ
В Севастополе уничтожили суббоеприпасы и часть ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T15:18
2024-08-02T16:10
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севастополь
михаил развожаев
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожили суббоеприпасы и часть ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности. На данный момент специалисты приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередач. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке &gt;&gt;Ракетный удар по Севастополю ВСУ нанесли в ночь на пятницу. Отработала система ПВО, никто не пострадал. Однако обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города. В связи с этим были введены повышенные меры безопасности.Днем Михаил Развожаев предупредил, что в городе будет проводиться уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS.Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS &gt;&gt;21 июля российская ПВО сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым, об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;Также Крым был многократно атакован ракетами ATACMS в течение мая 2024 года. Первый удар был нанесен по полуострову в последний день апреля - ракеты были сбиты, но взрывоопасные несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в селе Донское Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на СевастопольЧто происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали
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РИА Новости Крым
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Взрывы в Севастополе: уничтожили часть ракеты ATACMS после атаки ВСУ

Часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы после атаки ВСУ на Севастополь уничтожены - видео

15:18 02.08.2024 (обновлено: 16:10 02.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе уничтожили суббоеприпасы и часть ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова прошло штатно", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности. На данный момент специалисты приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередач. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.
Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>
Ракетный удар по Севастополю ВСУ нанесли в ночь на пятницу. Отработала система ПВО, никто не пострадал. Однако обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города. В связи с этим были введены повышенные меры безопасности.
Днем Михаил Развожаев предупредил, что в городе будет проводиться уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS.
Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS >>
21 июля российская ПВО сбила две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым, об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>
Также Крым был многократно атакован ракетами ATACMS в течение мая 2024 года. Первый удар был нанесен по полуострову в последний день апреля - ракеты были сбиты, но взрывоопасные несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в селе Донское Симферопольского района.
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Ракетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа 2024 годаСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымРакеты ATACMSОбстрелы ВСУ
 
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