https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-gromko-mchs-unichtozhaet-subboepripasy-i-chasti-rakety-atacms-1139318595.html

В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS

В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS

В Севастополе в 14 часов стартует уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T14:01

2024-08-02T14:01

2024-08-02T14:03

крым

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года

мчс севастополя

суббоеприпас м74 от ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в 14 часов стартует уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Власти приняли решение уничтожить найденную часть ракеты и суббоеприпасы на месте. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировалиИ подчеркнул, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.Ранее губернатор Развожаев сообщил, что удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Он также напомнил, что предыдущий ракетный удар по пляжу с отдыхающими украинские неонацисты нанесли на Троицу, а в этот раз – на Ильин день, являющийся одним из самых значимых православных праздников.Все о ракетной атаке на Севастополь читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на СевастопольЧто происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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