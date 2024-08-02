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В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS
В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS
В Севастополе в 14 часов стартует уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T14:01
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севастополь
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ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в 14 часов стартует уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Власти приняли решение уничтожить найденную часть ракеты и суббоеприпасы на месте. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировалиИ подчеркнул, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.Ранее губернатор Развожаев сообщил, что удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Он также напомнил, что предыдущий ракетный удар по пляжу с отдыхающими украинские неонацисты нанесли на Троицу, а в этот раз – на Ильин день, являющийся одним из самых значимых православных праздников.Все о ракетной атаке на Севастополь читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на СевастопольЧто происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, мчс севастополя, суббоеприпас м74 от ракеты atacms
В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS

В Севастополе с 14 часов начнут уничтожать упавшие при атаке ВСУ суббоеприпасы и обломки

14:01 02.08.2024 (обновлено: 14:03 02.08.2024)
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в 14 часов стартует уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS, которые упали на территории города после атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на пятницу. Отработала система ПВО – пострадавших нет. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Власти приняли решение уничтожить найденную часть ракеты и суббоеприпасы на месте. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали
"Сегодня ориентировочно с 14.00 до 15.00 в районе проспекта генерала Острякова сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю проведут плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал Развожаев в своих соцсетях.
И подчеркнул, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее губернатор Развожаев сообщил, что удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Он также напомнил, что предыдущий ракетный удар по пляжу с отдыхающими украинские неонацисты нанесли на Троицу, а в этот раз – на Ильин день, являющийся одним из самых значимых православных праздников.
Все о ракетной атаке на Севастополь читайте здесь.
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