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В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов
В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов
В Севастополе на месте падения части сбитой ракеты ATACMS и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыто движение, жителей просят не выходить из домов и не подходить... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T05:41
2024-08-02T05:47
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
ракеты atacms
атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе на месте падения части сбитой ракеты ATACMS и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыто движение, жителей просят не выходить из домов и не подходить к окнам на время работ спецслужб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На месте развернут оперштаб, принято решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке взрывоопасных предметов.Проспект генерала Острякова (на отрезке от дома 218 до 5 км) и дорога-дублер перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы. Общественный транспорт пустят по временной схеме по другим улицам. В департаменте транспорта уточнили, что до полного завершения работ на участке дороги на проспекте Генерала Острякова троллейбусы будут осуществлять движение до остановки "ул. Генерала Хрюкина". Автобусы будут следовать до остановки "ул. Генерала Хрюкина" и далее по улице Хрусталева на 5 км Балаклавского шоссе. В обратном направлении: 5 км - ул. Хрусталева - остановка "ул. Генерала Хрюкина" и далее по своим маршрутам.В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвалине приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, ракеты atacms, атаки всу на крым, происшествия
В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов

В Севастополе перекрыто движение на месте падения обломков ракеты и суббоеприпасов

05:41 02.08.2024 (обновлено: 05:47 02.08.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов
В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе на месте падения части сбитой ракеты ATACMS и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыто движение, жителей просят не выходить из домов и не подходить к окнам на время работ спецслужб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас оперативные служба оцепили часть проспекта Острякова, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", - предупредил он в своем ТГ-канале.
На месте развернут оперштаб, принято решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке взрывоопасных предметов.
"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", - добавил Развожаев.
Проспект генерала Острякова (на отрезке от дома 218 до 5 км) и дорога-дублер перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы. Общественный транспорт пустят по временной схеме по другим улицам.
В департаменте транспорта уточнили, что до полного завершения работ на участке дороги на проспекте Генерала Острякова троллейбусы будут осуществлять движение до остановки "ул. Генерала Хрюкина". Автобусы будут следовать до остановки "ул. Генерала Хрюкина" и далее по улице Хрусталева на 5 км Балаклавского шоссе. В обратном направлении: 5 км - ул. Хрусталева - остановка "ул. Генерала Хрюкина" и далее по своим маршрутам.
© Дептранс СевастополяВременная схема объезда на проспекте Острякова
Временная схема объезда на проспекте Острякова
© Дептранс Севастополя
Временная схема объезда на проспекте Острякова
В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвалине приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевРакеты ATACMSАтаки ВСУ на КрымПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
05:41В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов
02:43Из-под обломков пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли третьего погибшего
02:24В Севастополе отменили воздушную тревогу
02:16Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу
02:01Угроза баллистики в Севастополе снята
01:46Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки
01:39В Севастополе объявили угрозу баллистики
01:29В Севастополе работает ПВО - Развожаев
01:26Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
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