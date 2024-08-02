https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-otseplen-prospekt-iz-za-sbitoy-rakety-i-subboepripasov-1139306314.html

В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов

В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасов

В Севастополе на месте падения части сбитой ракеты ATACMS и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыто движение, жителей просят не выходить из домов и не подходить... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T05:41

2024-08-02T05:41

2024-08-02T05:47

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

ракеты atacms

атаки всу на крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе на месте падения части сбитой ракеты ATACMS и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыто движение, жителей просят не выходить из домов и не подходить к окнам на время работ спецслужб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На месте развернут оперштаб, принято решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке взрывоопасных предметов.Проспект генерала Острякова (на отрезке от дома 218 до 5 км) и дорога-дублер перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы. Общественный транспорт пустят по временной схеме по другим улицам. В департаменте транспорта уточнили, что до полного завершения работ на участке дороги на проспекте Генерала Острякова троллейбусы будут осуществлять движение до остановки "ул. Генерала Хрюкина". Автобусы будут следовать до остановки "ул. Генерала Хрюкина" и далее по улице Хрусталева на 5 км Балаклавского шоссе. В обратном направлении: 5 км - ул. Хрусталева - остановка "ул. Генерала Хрюкина" и далее по своим маршрутам.В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвалине приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, ракеты atacms, атаки всу на крым, происшествия