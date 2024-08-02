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Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу
Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу
Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T02:16
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севастополь
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях или безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.Он призвал не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
севастополь, атаки всу на крым
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Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу

Над Севастополем сбиты 4 ракеты с поражающими элементами – Развожаев

02:16 02.08.2024 (обновлено: 02:23 02.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях или безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.
  • В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон и оборвала линию электропередачи.
  • В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты.
  • На улице Симонка обнаружены фрагменты сбитого БПЛА
  • на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА.
  • На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракеты.
  • На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты.
"По информации от людей поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", - написал Развожаев в Telegra,.
Он призвал не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.
 
СевастопольАтаки ВСУ на Крым
 
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