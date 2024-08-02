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Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу

Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу

Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T02:16

2024-08-02T02:16

2024-08-02T02:23

севастополь

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях или безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.Он призвал не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым