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Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу
Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу
Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T02:16
2024-08-02T02:16
2024-08-02T02:23
севастополь
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях или безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.Он призвал не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, атаки всу на крым
Материал дополняется
Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часу
Над Севастополем сбиты 4 ракеты с поражающими элементами – Развожаев
02:16 02.08.2024 (обновлено: 02:23 02.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели, но пока отбоя воздушной тревоги нет – жителей и гостей города просят оставаться в укрытиях или безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города.
—В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон и оборвала линию электропередачи.
—В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты.
—На улице Симонка обнаружены фрагменты сбитого БПЛА
—на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА.
—На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракеты.
— На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты.
"По информации от людей поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", - написал Развожаев в Telegra,.
Он призвал не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.