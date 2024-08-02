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Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T01:26
2024-08-02T01:26
2024-08-02T01:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.На время тревоги севастопольцев просят пройти в убежища или занять безопасное положение дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение до тех пор, пока не будет объявлен отбой.Информация об опасности в случае угрозы проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности Одно из них касается возведения в Севастополе должно появиться более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики
01:26 02.08.2024 (обновлено: 01:33 02.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают пройти в укрытия или безопасные места. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
"Внимание всем. Воздушная тревога!" – написал губернатор.
На время тревоги севастопольцев просят пройти в убежища или занять безопасное положение дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение до тех пор, пока не будет объявлен отбой.
Информация об опасности в случае угрозы проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS
, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения
в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности Одно из них касается возведения в Севастополе должно появиться более 600 бетонных укрытий
блиндажного типа.