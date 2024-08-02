https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-obyavili-ugrozu-ballistiki-1139305323.html

В Севастополе объявили угрозу баллистики

В Севастополе объявили угрозу баллистики - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе объявили угрозу баллистики

Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T01:39

2024-08-02T01:39

2024-08-02T01:55

севастополь

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

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новости крыма

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, михаил развожаев