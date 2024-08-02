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В Севастополе объявили угрозу баллистики - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Севастополе объявили угрозу баллистики
В Севастополе объявили угрозу баллистики - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе объявили угрозу баллистики
Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T01:39
2024-08-02T01:55
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе объявили угрозу баллистики

Угроза баллистики объявлена в Севастополе

01:39 02.08.2024 (обновлено: 01:55 02.08.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСигнал баллистики в Севастополе
Сигнал баллистики в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем️. Баллистика! Принять меры безопасности!" - оповестил он в Telegram.
Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".
Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.
Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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