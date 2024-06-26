https://crimea.ria.ru/20240626/razvozhaev-obyavil-o-sozyve-chrezvychaynogo-zasedaniya-zaksobraniya-1138379569.html

Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания

Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания

Чрезвычайное заседание Законодательного собрания будет созвано в Севастополе после ракетной атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T14:40

2024-06-26T14:40

2024-06-26T14:53

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания будет созвано в Севастополе после ракетной атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем в случае повторения атак минимизировать последствия и максимально защитить горожан и гостей.Ожидается, что в ходе этого чрезвычайного пленарного заседания будут утверждены все необходимые меры по безопасности и дополнительному реагированию, которые войдут в единую городскую программу.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, пострадавших в результате удара, в том числе 12 детей. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой КирносПри атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской областиНеразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, безопасность республики крым и севастополя, общество, заксобрание севастополя, новости крыма, владимир немцев