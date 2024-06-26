Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания
Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания Севастополя после атаки ВСУ
14:40 26.06.2024 (обновлено: 14:53 26.06.2024)
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевЗдание Законодательного собрания Севастополя
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания будет созвано в Севастополе после ракетной атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города – предпринять все необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем в случае повторения атак минимизировать последствия и максимально защитить горожан и гостей.
"Штабом выработана программа действий, она требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы. Обратился к спикеру Заксобрания Владимиру Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания Законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме. Вопрос на повестке один: обеспечение безопасности жителей в Севастополе", - сказал он.
Ожидается, что в ходе этого чрезвычайного пленарного заседания будут утверждены все необходимые меры по безопасности и дополнительному реагированию, которые войдут в единую городскую программу.
"Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда американские ракеты ATACMS, в том числе начиненные кассетными боеприпасами, произвели атаку по гражданской инфраструктуре, по пляжу, по мирному населению. Все, что необходимо для преодоления последствий, делается. Но главная наша задача – это предпринять все необходимые меры для того, чтобы в случае повторения, а с учетом риторики киевского режима это не исключено, минимизировать последствия, сделать все для того, чтобы защитить жителей города", - подчеркнул он.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, пострадавших в результате удара, в том числе 12 детей. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей.
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