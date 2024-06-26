https://crimea.ria.ru/20240626/pri-atake-vsu-na-plyazh-v-sevastopole-postradali-dva-zhitelya-kurskoy-oblasti-1138377037.html

При атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской области

При атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской области - РИА Новости Крым, 26.06.2024

При атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской области

При атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T14:16

2024-06-26T14:16

2024-06-26T14:19

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов."Во время террористического удара со стороны Украины по пляжу в Севастополе 23 июня ранения получили двое жителей Курской области. Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу №1 города Севастополя. Мы – на связи с врачами. Нашим землякам оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем ТГ-канале.На данный момент пострадавшие выписаны, для них организовано сопровождение домой."По возвращении в Курск пострадавшим будет оказана необходимая помощь в реабилитации. Держу ситуацию на личном контроле и желаю скорейшего выздоровления!", - написал губернатор.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240626/nerazorvavshiysya-kassetnyy-boepripas-nashli-v-sevastopole-posle-ataki-1138363254.html

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