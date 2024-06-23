https://crimea.ria.ru/20240623/ritualnoe-prestuplenie-zakharova-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138305812.html

Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T15:22

2024-06-23T15:22

2024-06-23T15:31

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

севастополь

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня - РИА Новости. Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я абсолютно уверена, что дата для такого удара была выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками", – заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила также, что Киев намеренно использует массовые скопления людей для ударов.Это делается как от ненависти, так и для того, чтобы посеять панику, добавила она.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), севастополь, россия, новости, украина, атаки всу на крым