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Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T15:22
2024-06-23T15:31
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
севастополь
россия
новости
украина
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня - РИА Новости. Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я абсолютно уверена, что дата для такого удара была выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками", – заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила также, что Киев намеренно использует массовые скопления людей для ударов.Это делается как от ненависти, так и для того, чтобы посеять панику, добавила она.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), севастополь, россия, новости, украина, атаки всу на крым
Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

Захарова об ударе ВСУ по Севастополю: этот день для удара был выбран не случайно

15:22 23.06.2024 (обновлено: 15:31 23.06.2024)
 
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© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня - РИА Новости. Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я абсолютно уверена, что дата для такого удара была выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками", – заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила также, что Киев намеренно использует массовые скопления людей для ударов.

"Они именно "подверстывают" свои преступления... именно используют для максимального поражения гражданского населения и гражданской инфраструктуры", сказала Захарова.

Это делается как от ненависти, так и для того, чтобы посеять панику, добавила она.
Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СевастопольРоссияНовостиУкраинаАтаки ВСУ на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
16:349-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
16:30Ответственность за удар по Севастополю несет Вашингтон – Минобороны
16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
15:22Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
15:10Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
14:41Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
14:32МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
14:24Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
14:02Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
13:27Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
13:21Крымский мост открыли для движения транспорта
13:18Крымский мост закрыт второй раз за день
13:12ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
13:03Крымский мост после открытия движения – в очереди почти 600 машин
12:48Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
12:35Крымский мост открыт
12:22В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
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