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Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта
Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта
В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T10:41
2024-06-25T10:41
2024-06-25T11:50
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
происшествия
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здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате теракта ВСУ по городским пляжам, в том числе - дети. Об этом сообщили в правительстве города.В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольЧетверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта
В больницах Севастополя после атаки ВСУ остаются 50 пациентов – власти
10:41 25.06.2024 (обновлено: 11:50 25.06.2024)