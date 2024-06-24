Рейтинг@Mail.ru
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T17:57
2024-06-24T18:20
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
севастополь
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
теракт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138329899_0:66:1033:647_1920x0_80_0_0_3d47f53a7e3a68d64064967c64659d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах. Виталий Чумаченко с женой в тот день отдыхал на пляже в Учкуевке. Потом Виталий увидел бегущих людей.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен &gt;&gt;Их с женой в больницу отвез отдыхающий на своей машине.Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь &gt;&gt;"Люди друг другу помогали. Спасибо врачам в четвертой поликлинике - делали все возможное. Работали очень быстро. Жалко людей, жуткая картина. Эти крики до сих пор в голове", - рассказывает Виталий Чумаченко.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в СевастополеСпецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138329899_155:0:1027:654_1920x0_80_0_0_f8914328d867f5c705c922c21a5ddda7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, теракт, новости крыма
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь

Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах

17:57 24.06.2024 (обновлено: 18:20 24.06.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах.
Виталий Чумаченко с женой в тот день отдыхал на пляже в Учкуевке.
"Мы уже собрались домой идти. Жена говорит: искупаюсь, а я пошел к машине, - рассказал журналистам пострадавший при атаке ВСУ. - Вдруг сильный взрыв над парком. И потом эта ракета падает в воду. И с этой ракеты такие вот шарики. Я сижу, а этот шарик - метра три от меня падает. Я только в сторону, а он бьется, подскакивает и в воздухе взрывается. Меня догнал он".
Потом Виталий увидел бегущих людей.
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>
"Было умопомрачение - дети, люди, кричат. На конечной, где автобусная остановка - там было столько людей, лежало как при побоище. Крики, шум, каждый ищет своего ребенка. Я сидел, лужа крови, жена выбежала", - вспоминает мужчина.
Их с женой в больницу отвез отдыхающий на своей машине.
Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь >>
"Люди друг другу помогали. Спасибо врачам в четвертой поликлинике - делали все возможное. Работали очень быстро. Жалко людей, жуткая картина. Эти крики до сих пор в голове", - рассказывает Виталий Чумаченко.
Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
В городе введен режим ЧС регионального характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Читайте также на РИА Новости Крым:
9-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
15:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаСевастопольАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияТерактНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17Ждать ли в Крыму дождей – прогноз на неделю от ФОБОС
18:59Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Севастополя
18:44Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
18:10Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
17:57"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
17:02Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу
16:57Два человека погибли при пожаре во Фрязино
16:31Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
16:06Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
16:04Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
15:55Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
15:48Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
15:46Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
15:41Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
15:19Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
15:17Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
15:12Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи
15:08У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
14:54С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
14:37Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Лента новостейМолния