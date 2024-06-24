https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T17:57
2024-06-24T17:57
2024-06-24T18:20
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах. Виталий Чумаченко с женой в тот день отдыхал на пляже в Учкуевке. Потом Виталий увидел бегущих людей.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>Их с женой в больницу отвез отдыхающий на своей машине.Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь >>"Люди друг другу помогали. Спасибо врачам в четвертой поликлинике - делали все возможное. Работали очень быстро. Жалко людей, жуткая картина. Эти крики до сих пор в голове", - рассказывает Виталий Чумаченко.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в СевастополеСпецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, теракт, новости крыма
"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах
17:57 24.06.2024 (обновлено: 18:20 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ на Севастополь рассказал о ЧП и кассетных боеприпасах.
Виталий Чумаченко с женой в тот день отдыхал на пляже в Учкуевке.
"Мы уже собрались домой идти. Жена говорит: искупаюсь, а я пошел к машине, - рассказал журналистам пострадавший при атаке ВСУ. - Вдруг сильный взрыв над парком. И потом эта ракета падает в воду. И с этой ракеты такие вот шарики
. Я сижу, а этот шарик - метра три от меня падает. Я только в сторону, а он бьется, подскакивает и в воздухе взрывается. Меня догнал он".
Потом Виталий увидел бегущих людей.
"Было умопомрачение - дети, люди, кричат. На конечной, где автобусная остановка - там было столько людей, лежало как при побоище. Крики, шум, каждый ищет своего ребенка. Я сидел, лужа крови, жена выбежала", - вспоминает мужчина.
Их с женой в больницу отвез отдыхающий на своей машине.
"Люди друг другу помогали. Спасибо врачам в четвертой поликлинике - делали все возможное. Работали очень быстро. Жалко людей, жуткая картина. Эти крики до сих пор в голове", - рассказывает Виталий Чумаченко.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю
, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек
. Среди погибших
трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города
.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе
и Крыму Днем траура
.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
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