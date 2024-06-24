Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
Спецборт МЧС вылетел в Москву с 22 пострадавшими после ракетной атаки на Севастополь
15:46 24.06.2024 (обновлено: 16:32 24.06.2024)
© МЧС РоссииСпецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Число раненых после ракетной атаки на Севастополь, которых доставляют на лечение в Москву, увеличилось до 22 человек – в столицу дополнительно отправляют еще одного ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.
В понедельник руководитель сводной бригады медиков Андрей Колодкин сообщал, что в Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву. Он доставит на лечение 22 человека, из которых 12 детей. Борт оснащен современным оборудованием. Сопровождают пострадавших в полете врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - сказано в сообщении.
По данным МЧС, спецборт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
© Минздрав РоссииСпецборт МЧС
© Минздрав России
Спецборт МЧС
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