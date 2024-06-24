https://crimea.ria.ru/20240624/spetsbort-s-22-postradavshimi-sevastopoltsami-vyletel-v-moskvu-1138327434.html

Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву

Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву

Число раненых после ракетной атаки на Севастополь, которых доставляют на лечение в Москву, увеличилось до 22 человек – в столицу дополнительно отправляют еще... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:46

2024-06-24T15:46

2024-06-24T16:32

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

здравоохранение в россии

москва

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Число раненых после ракетной атаки на Севастополь, которых доставляют на лечение в Москву, увеличилось до 22 человек – в столицу дополнительно отправляют еще одного ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.В понедельник руководитель сводной бригады медиков Андрей Колодкин сообщал, что в Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.По данным МЧС, спецборт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.

https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html

севастополь

москва

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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здравоохранение в россии, москва, новости крыма