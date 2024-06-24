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Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
Число раненых после ракетной атаки на Севастополь, которых доставляют на лечение в Москву, увеличилось до 22 человек – в столицу дополнительно отправляют еще... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:46
2024-06-24T16:32
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
здравоохранение в россии
москва
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Число раненых после ракетной атаки на Севастополь, которых доставляют на лечение в Москву, увеличилось до 22 человек – в столицу дополнительно отправляют еще одного ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.В понедельник руководитель сводной бригады медиков Андрей Колодкин сообщал, что в Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.По данным МЧС, спецборт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), здравоохранение в россии, москва, новости крыма
Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву

Спецборт МЧС вылетел в Москву с 22 пострадавшими после ракетной атаки на Севастополь

15:46 24.06.2024 (обновлено: 16:32 24.06.2024)
 
© МЧС РоссииСпецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Число раненых после ракетной атаки на Севастополь, которых доставляют на лечение в Москву, увеличилось до 22 человек – в столицу дополнительно отправляют еще одного ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.
В понедельник руководитель сводной бригады медиков Андрей Колодкин сообщал, что в Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву. Он доставит на лечение 22 человека, из которых 12 детей. Борт оснащен современным оборудованием. Сопровождают пострадавших в полете врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - сказано в сообщении.
По данным МЧС, спецборт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
© Минздрав РоссииСпецборт МЧС
Спецборт МЧС
© Минздрав России
Спецборт МЧС
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
В городе введен режим ЧС регионального характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Здравоохранение в РоссииМоскваНовости Крыма
 
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