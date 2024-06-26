https://crimea.ria.ru/20240626/nerazorvavshiysya-kassetnyy-boepripas-nashli-v-sevastopole-posle-ataki-1138363254.html

Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки

Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки

Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T06:11

2024-06-26T06:11

2024-06-26T06:30

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

кассетные боеприпасы

происшествия

новости крыма

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что специалисты ведут работы в районе атакованных пляжей Учкуевка и Любимовка. Уже обследовано более двух гектаров морского дна.Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне удара. К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 человек, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 раненых, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на КубаниПляж в Севастополе не был целью ракетного удара – ПентагонУдар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение

https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, кассетные боеприпасы, происшествия, новости крыма, черное море