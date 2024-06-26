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Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки
Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T06:11
2024-06-26T06:30
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
кассетные боеприпасы
происшествия
новости крыма
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что специалисты ведут работы в районе атакованных пляжей Учкуевка и Любимовка. Уже обследовано более двух гектаров морского дна.Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне удара. К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 человек, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 раненых, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на КубаниПляж в Севастополе не был целью ракетного удара – ПентагонУдар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, кассетные боеприпасы, происшествия, новости крыма, черное море
Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки

МЧС обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас в море после атаки ВСУ на Севастополь

06:11 26.06.2024 (обновлено: 06:30 26.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что специалисты ведут работы в районе атакованных пляжей Учкуевка и Любимовка. Уже обследовано более двух гектаров морского дна.
"Еще 4,5 гектара предстоит проверить. Обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте", - сказано в сообщении.
Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне удара. К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
В больницах Севастополя остаются 50 человек, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 раненых, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяКассетные боеприпасыПроисшествияНовости КрымаЧерное море
 
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