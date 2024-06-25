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Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T23:34
2024-06-25T23:45
пентагон
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
севастополь
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить удар.Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал вопрос Киеву.Представитель Пентагона утверждает, что пляж не был намеченной целью. Собеседник агентства добавил, что Украина, якобы, самостоятельна в выборе военных целей.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
https://crimea.ria.ru/20240625/udar-po-sevastopolyu-kak-sakralnoy-zhertve-dorogo-oboydetsya-kievu--mnenie-1138342783.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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пентагон, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, новости, новости крыма
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон

23:34 25.06.2024 (обновлено: 23:45 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить удар.
Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал вопрос Киеву.
Представитель Пентагона утверждает, что пляж не был намеченной целью. Собеседник агентства добавил, что Украина, якобы, самостоятельна в выборе военных целей.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Вчера, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение
 
ПентагонАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаСевастопольНовостиНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 июня
23:34Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
23:15Главное за день: 25 июня
23:02МВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в Махачкале
22:42Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских
22:24Глава Минобороны РФ обсудил с шефом Пентагона конфликт на Украине
22:16Главные новости Крыма: 25 июня
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