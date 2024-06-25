https://crimea.ria.ru/20240625/plyazh-v-sevastopole-ne-byl-tselyu-raketnogo-udara--pentagon-1138362487.html
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T23:34
2024-06-25T23:34
2024-06-25T23:45
пентагон
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
севастополь
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/19/1138355087_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_bb985110885e4fca6731d23a1c37468e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить удар.Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал вопрос Киеву.Представитель Пентагона утверждает, что пляж не был намеченной целью. Собеседник агентства добавил, что Украина, якобы, самостоятельна в выборе военных целей.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
https://crimea.ria.ru/20240625/udar-po-sevastopolyu-kak-sakralnoy-zhertve-dorogo-oboydetsya-kievu--mnenie-1138342783.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/19/1138355087_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b84c57efff2f4ee33928b4895035f104.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, новости, новости крыма
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
23:34 25.06.2024 (обновлено: 23:45 25.06.2024)