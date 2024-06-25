https://crimea.ria.ru/20240625/plyazh-v-sevastopole-ne-byl-tselyu-raketnogo-udara--pentagon-1138362487.html

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон

Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T23:34

2024-06-25T23:34

2024-06-25T23:45

пентагон

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара, а Украина, якобы, сама выбирает, куда наносить удар.Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, и переадресовал вопрос Киеву.Представитель Пентагона утверждает, что пляж не был намеченной целью. Собеседник агентства добавил, что Украина, якобы, самостоятельна в выборе военных целей.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. По состоянию на 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.

https://crimea.ria.ru/20240625/udar-po-sevastopolyu-kak-sakralnoy-zhertve-dorogo-oboydetsya-kievu--mnenie-1138342783.html

севастополь

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пентагон, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, севастополь, новости, новости крыма