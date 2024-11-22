https://crimea.ria.ru/20241122/nazvan-top-3-moshennicheskikh-skhem-na-chernuyu-pyatnitsu--1142060805.html
Назван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"
Назван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Назван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"
Активность мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября выросла на 30%, следует из аналитики, которую приводят банки... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T14:27
2024-11-22T14:27
2024-11-22T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Активность мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября выросла на 30%, следует из аналитики, которую приводят банки РНКБ и ВТБ.В сообщении говорится, что россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лжерекламными ссылками и объявлениями о суперскидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак.Злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах:После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.Он уточнил, что в банках есть специальные сервисы проверки ссылок, с помощью которых можно определить опасный сайт за пару секунд."Но самое надежное – самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре "холодную голову". Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы", — подчеркнул Чугунов.По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка, не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), втб, мошенничество, соцсети, новости, совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Активность мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября выросла на 30%, следует из аналитики, которую приводят банки РНКБ и ВТБ.
В сообщении говорится, что россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лжерекламными ссылками и объявлениями о суперскидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак.
Злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах:
—создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель — украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары;
—рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными;
—размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок.
После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.
"Миллионы покупателей ищут выгодные предложения в период крупных распродаж, и мошенники опять "тут как тут". Последние несколько лет все больше россиян делают выбор в пользу онлайн-покупок, что упрощает задачу хакеров", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Он уточнил, что в банках есть специальные сервисы проверки ссылок, с помощью которых можно определить опасный сайт за пару секунд.
"Но самое надежное – самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре "холодную голову". Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы", — подчеркнул Чугунов.
По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка, не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы.
"Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета", — резюмировал старший вице-президент.
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