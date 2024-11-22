https://crimea.ria.ru/20241122/nazvan-top-3-moshennicheskikh-skhem-na-chernuyu-pyatnitsu--1142060805.html

Назван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"

Назван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу" - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Назван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"

Активность мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября выросла на 30%, следует из аналитики, которую приводят банки... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T14:27

2024-11-22T14:27

2024-11-22T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Активность мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября выросла на 30%, следует из аналитики, которую приводят банки РНКБ и ВТБ.В сообщении говорится, что россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лжерекламными ссылками и объявлениями о суперскидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак.Злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах:После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.Он уточнил, что в банках есть специальные сервисы проверки ссылок, с помощью которых можно определить опасный сайт за пару секунд."Но самое надежное – самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре "холодную голову". Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы", — подчеркнул Чугунов.По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка, не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241119/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1141977459.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, мошенничество, соцсети, новости, совет эксперта