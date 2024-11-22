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Новодмитровка перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Новодмитровка перешла под контроль России
Новодмитровка перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Новодмитровка перешла под контроль России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T14:42
2024-11-22T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Были освобождены населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка. Кроме того, поражены танковая, четыре механизированные, пехотная, три егерских бригады ВСУ, две бригады морской пехоты, а также отражены 68 контратак.За неделю на данном направлении украинские боевики потеряли свыше 2680-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО
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новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Новодмитровка перешла под контроль России

Армия России освободила Новодмитровку в Донбассе

14:42 22.11.2024 (обновлено: 14:57 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Были освобождены населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка.

"Освобожден и населенный пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.

Кроме того, поражены танковая, четыре механизированные, пехотная, три егерских бригады ВСУ, две бригады морской пехоты, а также отражены 68 контратак.
За неделю на данном направлении украинские боевики потеряли свыше 2680-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии.
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