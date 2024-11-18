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"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль
"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль - РИА Новости Крым, 18.11.2024
"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль
"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T13:15
2024-11-18T13:15
дмитрий песков
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политика
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. "Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите G20 в Рио-де-Жанейро "заморозить" конфликт на Украине по текущей линии фронта.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
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дмитрий песков, кремль, новости сво, политика, россия, украина, новости
"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль

Песков заявил о неприемлемости для России варианта заморозки конфликта по линии фронта

13:15 18.11.2024
 
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Вооружение вертолёта Ка-52 в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. "Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Какой-то вариант "заморозки" по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать, для того чтобы боевые действия были остановлены", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите G20 в Рио-де-Жанейро "заморозить" конфликт на Украине по текущей линии фронта.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дмитрий ПесковКремльНовости СВОПолитикаРоссияУкраинаНовости
 
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