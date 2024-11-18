https://crimea.ria.ru/20241118/zamorozka-konflikta-na-ukraine-po-linii-fronta-nepriemlema--kreml-1141937217.html

"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль

"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль - РИА Новости Крым, 18.11.2024

"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль

"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T13:15

2024-11-18T13:15

2024-11-18T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. "Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите G20 в Рио-де-Жанейро "заморозить" конфликт на Украине по текущей линии фронта.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, новости сво, политика, россия, украина, новости