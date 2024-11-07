https://crimea.ria.ru/20241107/gde-dolzhna-prokhodit-granitsa-ukrainy--otvet-putina-1141697950.html
Где должна проходить граница Украины – ответ Путина
Где должна проходить граница Украины – ответ Путина - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Где должна проходить граница Украины – ответ Путина
Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T23:41
2024-11-07T23:41
2024-11-07T23:44
россия
владимир путин (политик)
украина
новости сво
политика
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122774323_0:0:3465:1949_1920x0_80_0_0_f4230534ecbbeb85a1e8b94f535e91d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".И добавил, что в этом вопросе "все зависит от динамики происходящих событий".Глава государства так же отметил, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина стала независимым, суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах.По словам Путина, если нейтралитета Украины не будет, то "трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной".В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Крыму имеют право на самоопределение – ПутинАрмия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направленииСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп
россия
украина
валдай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122774323_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_131c76c8567c80365009f6fe10b84ac5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин (политик), украина, новости сво, политика, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Где должна проходить граница Украины – ответ Путина
Граница Украины должна определяться жителями исторически российских территорий – Путин
23:41 07.11.2024 (обновлено: 23:44 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Где мы нарушили международное право и устав ООН? Да нигде, нет этих нарушений. А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с решениями, с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями", - сказал российский лидер.
И добавил, что в этом вопросе "все зависит от динамики происходящих событий".
Глава государства так же отметил, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина стала независимым, суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах.
По словам Путина, если нейтралитета Украины не будет, то "трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной".
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: