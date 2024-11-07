https://crimea.ria.ru/20241107/gde-dolzhna-prokhodit-granitsa-ukrainy--otvet-putina-1141697950.html

Где должна проходить граница Украины – ответ Путина

Где должна проходить граница Украины – ответ Путина - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Где должна проходить граница Украины – ответ Путина

Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T23:41

2024-11-07T23:41

2024-11-07T23:44

россия

владимир путин (политик)

украина

новости сво

политика

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".И добавил, что в этом вопросе "все зависит от динамики происходящих событий".Глава государства так же отметил, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина стала независимым, суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах.По словам Путина, если нейтралитета Украины не будет, то "трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной".В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Крыму имеют право на самоопределение – ПутинАрмия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направленииСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

россия

украина

валдай

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россия, владимир путин (политик), украина, новости сво, политика, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"