https://crimea.ria.ru/20241107/lyudi-v-krymu-imeyut-pravo-na-samoopredelenie--putin-1141697327.html
Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин
Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин
Жители Крыма и Новороссии имели право на самоопределение в соответствии с международным правом и уставом ООН. Об этом завил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T23:14
2024-11-07T23:14
2024-11-07T23:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Жители Крыма и Новороссии имели право на самоопределение в соответствии с международным правом и уставом ООН. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент также напомнил, что Международный суд ООН в отношении Косово принял решение, по которому любая территория, объявляя о своей самостоятельности, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория входит на момент принятия решения."Значит, и вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете. Это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН", - продолжил Путин.На этом основании, по словам российского лидера, Россия имела право заключить с новыми территориями соответствующие межгосударственные соглашения, что и сделала.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам РоссииДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин
Путин: люди в Крыму и Новороссии имеют право на самоопределение
23:14 07.11.2024 (обновлено: 23:36 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Жители Крыма и Новороссии имели право на самоопределение в соответствии с международным правом и уставом ООН. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я уже говорил, но повторю еще раз логику наших действий: если, в соответствии со статьей 1-й Устава ООН, каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на Юго-Востоке Украины, не согласившиеся с государственным переворотом (а это незаконный антиконституционный акт), имеют право на самоопределение", - сказал российский лидер.
Президент также напомнил, что Международный суд ООН в отношении Косово принял решение, по которому любая территория, объявляя о своей самостоятельности, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория входит на момент принятия решения.
"Значит, и вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете. Это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН", - продолжил Путин.
На этом основании, по словам российского лидера, Россия имела право заключить с новыми территориями соответствующие межгосударственные соглашения, что и сделала.
"В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства. А затем эти государства вновь образованные обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году. Мы не начинали интервенции и агрессии - мы пытаемся прекратить ее", - подчеркнул президент.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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