https://crimea.ria.ru/20241107/lyudi-v-krymu-imeyut-pravo-na-samoopredelenie--putin-1141697327.html

Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин

Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин

Жители Крыма и Новороссии имели право на самоопределение в соответствии с международным правом и уставом ООН. Об этом завил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T23:14

2024-11-07T23:14

2024-11-07T23:36

владимир путин (политик)

россия

крым

политика

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

закон и право

новости

события в донбассе

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Жители Крыма и Новороссии имели право на самоопределение в соответствии с международным правом и уставом ООН. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент также напомнил, что Международный суд ООН в отношении Косово принял решение, по которому любая территория, объявляя о своей самостоятельности, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория входит на момент принятия решения."Значит, и вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете. Это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН", - продолжил Путин.На этом основании, по словам российского лидера, Россия имела право заключить с новыми территориями соответствующие межгосударственные соглашения, что и сделала.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам РоссииДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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