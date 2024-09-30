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Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T06:08

2024-09-30T06:08

2024-09-30T06:08

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

референдум

общество

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации, где подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022.Десять главных достижений новых территорий в составе родного Отечества – в материале РИА Новости Крым ко второй годовщине этих событий.Жилое строительствоЗа два года в составе России в новых регионах построено 62 многоквартирных дома, сообщал летом 2024 года президент России Владимир Путин."За прошедшее с 2022 года время плановые и сверхплановые задачи выполнены более чем на 19-ти тысячах различных объектов. Федеральными заказчиками завершены работы на 11262 объектах, в том числе, построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных дома", – информировал президент.В программу социально-экономического развития Донбасса и Новороссии дополнительно включены восстановление и строительство еще 30 тысяч объектов, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. С привлечением внебюджетных средств до 2030 года в новых регионах планируется построить 12 миллионов квадратных метров жилья.Дорожная инфраструктураВосстановление автомобильных дорог в новых регионах идет с опережением графика. Как сообщали ранее в пресс-службе правительства РФ, работы ведут комплексно."Специалисты Автодора уложили уже около 160 км нижнего покрытия и порядка 45 км верхнего слоя асфальтобетона из более 640 км, запланированных по программе 2024 года", – сообщал Кабмин.Помимо замены дорожного полотна, на 2024 год запланирована организация водопропускных труб, установка дорожных знаков и остановочных павильонов. Основные силы сосредоточены на трассах, которые обеспечивают связь региональных центров новых субъектов с соседними регионами.Всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отремонтированы более двух тысяч километров дорог, из них около 1350 привели в порядок специалисты Автодора.Школы, колледжи, садыДва года в составе Российской Федерации позволили новым регионам отремонтировать 1300 современных учебных учреждений – в их числе совершенно новые объекты и полностью модернизированные, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Это школы и детские сады, профессиональные лицеи и колледжи, техникумы, училища и высшие учебные заведения. Очень много делают при координации Минстроя регионы-шефы", – написал он в своем ТГ-канале.Эта работа продолжается. Кроме того, на прилегающих к образовательным учреждениям территориях развивается инфраструктура.Культура, спорт, молодежь"В новых регионах важно создавать такие условия, чтобы люди возвращались, хотели в них жить и растить детей", – заявлял ранее вице-премьер Хуснуллин.В этой связи за два года в новых регионах для тренировочных процессов, проведения репетиций, мероприятий и досуга подготовлены более 120 объектов культуры и свыше 80 спортивных объектов. Например, в Мариуполе ведутся масштабные ремонтно-восстановительные работы на городских спортивных стадионах "Западный" и "Портовик" вместимостью 3 и 1,5 тысячи гостей соответственно.В 2024 году откроется еще и херсонский филиал Арт-кластера "Таврида", который будет состоять из 51 жилого корпуса, рассчитанного на 222 человека, и откроется уже в 2024 году. Молодежь получит современную развитую площадку, где можно будет проявить и развить свои таланты.Здравоохранение в регионахБольше 170 больниц и поликлиник отремонтированы или дооснащены оборудованием во всех четырех новых регионах, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко. Кроме того, на лекарственную помощь жителям новых российских регионов уже направлено свыше 7 миллиардов рублей. На оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах РФ из федерального центра выделено порядка одного миллиарда рублей, такая же сумма была направлена на онкологические проекты."Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей получают бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС)", – напомнил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин и уточнил, что только в 2024 году правительством выделено 39 миллиардов на финансирования системы ОМС.Жилищно-коммунальное хозяйствоОдна из ключевых повесток – улучшение снабжения граждан водой, теплом, и реализация других востребованных мер в этой отрасли. Предоставление таких услуг и своевременное обновление инфраструктуры – важная часть повестки, заявлял ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин.В частности одним из масштабных проектов в этой сфере стало строительство водовода "Дон — Донбасс". Водовод предназначен для снабжения питьевой водой жителей Донецка, страдающего от перебоев водоснабжения. Мощность составила 300 тысяч кубометров в сутки. Воду берут из Дона в районе хутора Дугино. В строительстве 200-километрового водовода приняли участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники.В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли, наконец, получать воду в свои дома и на предприятия.Аграрный секторПо итогам прошлого года в новых регионах собрали 4,9 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы – 3,9 млн тонн. При этом урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% к уровню 2022 года.Помимо этого, производители нарастили объемы производства растительного масла до 93,2 тыс тонн, муки – до 162,2 тыс тонн, а также произвели 175,4 тыс тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тыс тонн колбасной, порядка 94,6 тыс тонн мясной и 31,4 тыс тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики, сообщал замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин.В этом году на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 млрд рублей.Морская логистикаВ настоящее время Росморречфлот проводит мероприятия по восстановлению морской инфраструктуры портов Мариуполь и Бердянск. В частности за два года восстановили большую часть инфраструктуры Бердянского порта: работают 6 причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал. Грузооборот порта только за 2023 год составил 244 тысячи тонн, но потенциал для развития гораздо больше, заявлял ранее вице-премьер Хуснуллин."Совокупная мощность портов Мариуполь и Бердянск в 2024 году может достичь 5,9 млн тонн", – сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев и уточнял, что общая мощность этих портов в 2023 году составила 4,9 млн тонн.По данным Минтранса РФ, грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года.Промышленный ростВ новых регионах уже запущена работа на 160 промышленных предприятиях, создано более 11,5 тысяч рабочих мест. До конца года планируется запустить еще порядка 37 производств.На поддержку предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 миллиардов рублей в течение ближайших трех лет, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.Всего в новых регионах России работают более 500 промышленных предприятий, создано более 60 тысяч рабочих мест – до конца следующего года будет создано еще около 2000.Свободная экономическая зонаВ июне 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории новых регионов Свободной экономической зоны.Только в Херсонской области режим СЭЗ к маю 2024 года позволил привлечь в экономику региона более 30 миллионов рублей прямых инвестиций, а в бюджет области свыше 170 миллионов рублей налоговых поступлений, не считая проектов, которые находятся на рассмотрении, сообщил и.о. министра экономического развития Херсонщины Эрвин Мусаев.Инвестиции в рамках СЭЗ для Мариупольского металлургического комбината и вовсе оцениваются более чем в 867,6 млн рублей и подразумевает создание свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест, заявил гендиректор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.В целом объем инвестиций резидентов свободной экономической зоны в экономику новых регионов достигает более 74 миллиардов рублей. Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, уже сейчас участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых субъектах стали более 170 предприятий и компаний, которые обеспечат занятость более 66 тысяч жителей Донбасса и Новороссии.22 декабря 2023 года правительство России утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ее реализация позволит новым регионам к 2030 году выйти на общероссийский уровень, сообщал вице-спикер РФ Марат Хуснуллин. Уже к лету 2023-го новые регионы превратились в самую мощную стройку страны, куда привлекли 46 тысяч строителей.В программу включили 275 мероприятий по направлениям строительства и восстановления жилья, инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятийОдним из основных направлений является развитие жилищно-коммунального хозяйства - строительство объектов в рамках федерального проекта "Чистая вода", благоустройство территорий, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также модернизация таких объектов. В то же время программой предусмотрены мероприятия и по другим ключевым направлениям, таким как здравоохранение, образование, культура, спорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, референдум, общество, история