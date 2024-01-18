https://crimea.ria.ru/20240118/39-milliardov-napravyat-novym-regionam-rf-na-finansirovanie-sistemy-oms-1134290395.html

39 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС

39 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС - РИА Новости Крым, 18.01.2024

39 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах и выделило на эти цели 39 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах и выделило на эти цели 39 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Общий объем средств, которые будут выделены на эти цели, составит почти 39 миллиардов рублей. Финансирование будет идти в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.Владимир Сальдо ранее сообщил, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноБолее 100 миллионов для Генической больницы: что закупилиПаспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, омс, здравоохранение в россии, здоровье, россия, соцзащита