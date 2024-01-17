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Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий
При голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T06:35
2024-01-17T06:35
паспорт
новые регионы россии
херсонская область
выборы
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. При голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины. Об этом напомнили в избирательной комиссии Херсонской области.Помимо паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа, при голосовании можно будет предъявить следующие документы:- паспорт гражданина Украины;- ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;- ID карта гражданина Украины без приложения о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;- иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти Российской Федерации и их должностными лицами, а также документ, выданный органами власти Украины не позднее 30 сентября 2022 года.Избирателей просят заранее убедиться, что для голосования, которое будет проходить с 15 по 17 марта, есть все необходимые документы.Президент России Владимир Путин 8 декабря объявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал после торжественной церемонии в Кремле, где чествовали героев специальной военной операции.По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным на сайте, в качестве кандидатов на этих выборах уже зарегистрированы три человека: лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель КПРФ Николай Харитонов. Действующий глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 18 декабря Владимир Путин подал документы для регистрации в Центризбирком.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиВ поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян
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РИА Новости Крым
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4.7
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паспорт, новые регионы россии, херсонская область, выборы, общество, новости
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий

Какие документы нужны для голосования на выборах президента жителям новых регионов РФ

06:35 17.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаспорт России и Украины
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. При голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины. Об этом напомнили в избирательной комиссии Херсонской области.
Помимо паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа, при голосовании можно будет предъявить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;
- ID карта гражданина Украины без приложения о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;
- иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти Российской Федерации и их должностными лицами, а также документ, выданный органами власти Украины не позднее 30 сентября 2022 года.
"Важно отметить, что ID карта гражданина Украины без приложения и иной документ, удостоверяющий личность, применяются только при представлении документов, подтверждающих факт регистрации по месту жительства на территории Херсонской области не позднее 30 сентября 2022 года (адресная справка, домовая книга и др.)", - уточняют в областном избиркоме.
Избирателей просят заранее убедиться, что для голосования, которое будет проходить с 15 по 17 марта, есть все необходимые документы.
Президент России Владимир Путин 8 декабря объявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал после торжественной церемонии в Кремле, где чествовали героев специальной военной операции.
По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным на сайте, в качестве кандидатов на этих выборах уже зарегистрированы три человека: лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель КПРФ Николай Харитонов. Действующий глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 18 декабря Владимир Путин подал документы для регистрации в Центризбирком.
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