https://crimea.ria.ru/20240117/pasport-ili-id-karta-kak-progolosovat-zhitelyam-novykh-territoriy-1134243329.html
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий
При голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T06:35
2024-01-17T06:35
2024-01-17T06:35
паспорт
новые регионы россии
херсонская область
выборы
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337435_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d73b619abe80cb4fe4ec061071b8880f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. При голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины. Об этом напомнили в избирательной комиссии Херсонской области.Помимо паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа, при голосовании можно будет предъявить следующие документы:- паспорт гражданина Украины;- ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;- ID карта гражданина Украины без приложения о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;- иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти Российской Федерации и их должностными лицами, а также документ, выданный органами власти Украины не позднее 30 сентября 2022 года.Избирателей просят заранее убедиться, что для голосования, которое будет проходить с 15 по 17 марта, есть все необходимые документы.Президент России Владимир Путин 8 декабря объявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал после торжественной церемонии в Кремле, где чествовали героев специальной военной операции.По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным на сайте, в качестве кандидатов на этих выборах уже зарегистрированы три человека: лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель КПРФ Николай Харитонов. Действующий глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 18 декабря Владимир Путин подал документы для регистрации в Центризбирком.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиВ поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337435_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dbc28566108b67c42c2efbce79529a53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паспорт, новые регионы россии, херсонская область, выборы, общество, новости
Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий
Какие документы нужны для голосования на выборах президента жителям новых регионов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. При голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины. Об этом напомнили в избирательной комиссии Херсонской области.
Помимо паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа, при голосовании можно будет предъявить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;
- ID карта гражданина Украины без приложения о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области;
- иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти Российской Федерации и их должностными лицами, а также документ, выданный органами власти Украины не позднее 30 сентября 2022 года.
"Важно отметить, что ID карта гражданина Украины без приложения и иной документ, удостоверяющий личность, применяются только при представлении документов, подтверждающих факт регистрации по месту жительства на территории Херсонской области не позднее 30 сентября 2022 года (адресная справка, домовая книга и др.)", - уточняют в областном избиркоме.
Избирателей просят заранее убедиться, что для голосования, которое будет проходить с 15 по 17 марта, есть все необходимые документы.
Президент России Владимир Путин 8 декабря объявил, что принял решение выдвинуть
свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал после торжественной церемонии в Кремле, где чествовали героев специальной военной операции.
По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным на сайте, в качестве кандидатов на этих выборах уже зарегистрированы три человека: лидер партии "Новые люди" Владислав Даванков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель КПРФ Николай Харитонов. Действующий глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 18 декабря Владимир Путин подал документы для регистрации
в Центризбирком.
Читайте также на РИА Новости Крым: