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Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили
Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили
Первичное сосудистое отделение и мобильный рентгенкабинет появились в Генической центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T07:46
2024-01-13T07:46
геническ
владимир сальдо
херсонская область
краснодарский край
здоровье
здравоохранение в россии
больница
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Первичное сосудистое отделение и мобильный рентгенкабинет появились в Генической центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что работа нового отделения, оснащенного современным оборудованием, позволит кардинально улучшить ситуацию с лечением больных с инфарктами и инсультами.Кроме того, в рамках оказания шефской помощи Краснодарский край доставил в Геническую ЦРБ передвижной рентгенографический кабинет."Мобильный рентгенкабинет закуплен за счет бюджета Краснодарского края. Общая стоимость комплекса – почти 25 млн рублей", – уточнил Сальдо.По его словам, рентгенкомплекс начнет работать уже в самое ближайшее время – обучат работе на новом аппарате генических специалистов их кубанские коллеги.Ранее сообщалось, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдМедицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
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геническ, владимир сальдо, херсонская область, краснодарский край, здоровье, здравоохранение в россии, больница, новые регионы россии
Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили

Сальдо: в Генической ЦРБ появились сосудистое отделение и рентгенкабинет

07:46 13.01.2024
 
© РИА Новости . Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Первичное сосудистое отделение и мобильный рентгенкабинет появились в Генической центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Генической центральной районной больнице на базе отделений неврологии и кардиологии открыто и заработало первичное сосудистое отделение. Для его оснащения современной медицинской техникой минздрав Херсонской области закупил по программе социально-экономического развития 281 единицу нового оборудования. Его общая стоимость – более 127 млн рублей", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа нового отделения, оснащенного современным оборудованием, позволит кардинально улучшить ситуацию с лечением больных с инфарктами и инсультами.
Кроме того, в рамках оказания шефской помощи Краснодарский край доставил в Геническую ЦРБ передвижной рентгенографический кабинет.
"Мобильный рентгенкабинет закуплен за счет бюджета Краснодарского края. Общая стоимость комплекса – почти 25 млн рублей", – уточнил Сальдо.
По его словам, рентгенкомплекс начнет работать уже в самое ближайшее время – обучат работе на новом аппарате генических специалистов их кубанские коллеги.
Ранее сообщалось, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей.
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ГеническВладимир СальдоХерсонская областьКраснодарский крайЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииБольницаНовые регионы России
 
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