https://crimea.ria.ru/20240113/bolee-100-millionov-dlya-genicheskoy-bolnitsy-chto-zakupili-1134161338.html

Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили

Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Более 100 миллионов для Генической больницы: что закупили

Первичное сосудистое отделение и мобильный рентгенкабинет появились в Генической центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T07:46

2024-01-13T07:46

2024-01-13T07:46

геническ

владимир сальдо

херсонская область

краснодарский край

здоровье

здравоохранение в россии

больница

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Первичное сосудистое отделение и мобильный рентгенкабинет появились в Генической центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что работа нового отделения, оснащенного современным оборудованием, позволит кардинально улучшить ситуацию с лечением больных с инфарктами и инсультами.Кроме того, в рамках оказания шефской помощи Краснодарский край доставил в Геническую ЦРБ передвижной рентгенографический кабинет."Мобильный рентгенкабинет закуплен за счет бюджета Краснодарского края. Общая стоимость комплекса – почти 25 млн рублей", – уточнил Сальдо.По его словам, рентгенкомплекс начнет работать уже в самое ближайшее время – обучат работе на новом аппарате генических специалистов их кубанские коллеги.Ранее сообщалось, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдМедицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда

геническ

херсонская область

краснодарский край

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геническ, владимир сальдо, херсонская область, краснодарский край, здоровье, здравоохранение в россии, больница, новые регионы россии