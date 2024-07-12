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Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
Большая часть инфраструктуры Бердянского морского порта восстановлена, об этом, осмотрев объект в ходе командировки в Запорожскую область, заявил заместитель... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T14:10
2024-07-12T14:10
марат хуснуллин
новости
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Большая часть инфраструктуры Бердянского морского порта восстановлена, об этом, осмотрев объект в ходе командировки в Запорожскую область, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.Бердянский морской порт является важнейшим логистическим объектом Запорожья, отметил политик.Кроме того, компаниям из других российских регионов Бердянский морпорт может служить транзитным хабом, резюмировал Хуснуллин.Ранее Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина сообщил, что 5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и НовороссииДва судостроительных завода модернизированы в Крыму – АксеновБезработица в России на рекордно низком уровне – Путин
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марат хуснуллин, новости, новые регионы россии, россия, экономика, бердянск, бердянский морской торговый порт, запорожская область
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта

Грузооборот Бердянского порта составил 244 тысяч тонн за 2023 год – Хуснуллин

14:10 12.07.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаХуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Большая часть инфраструктуры Бердянского морского порта восстановлена, об этом, осмотрев объект в ходе командировки в Запорожскую область, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
"За два года восстановили большую часть портовой инфраструктуры: работают 6 причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Бердянский морской порт является важнейшим логистическим объектом Запорожья, отметил политик.
"Грузооборот порта за 2023 год составил 244 тыс. тонн, но потенциал для развития гораздо больше: он способен обеспечить перевалку продукции предприятий Донбасса и Новороссии", - сообщил он.
Кроме того, компаниям из других российских регионов Бердянский морпорт может служить транзитным хабом, резюмировал Хуснуллин.
Ранее Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина сообщил, что 5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Марат ХуснуллинНовостиНовые регионы РоссииРоссияЭкономикаБердянскБердянский морской торговый портЗапорожская область
 
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