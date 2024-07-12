https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-otsenil-rabotu-berdyanskogo-morskogo-porta-1138793558.html
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
Большая часть инфраструктуры Бердянского морского порта восстановлена, об этом, осмотрев объект в ходе командировки в Запорожскую область, заявил заместитель... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T14:10
2024-07-12T14:10
2024-07-12T14:10
марат хуснуллин
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бердянский морской торговый порт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Большая часть инфраструктуры Бердянского морского порта восстановлена, об этом, осмотрев объект в ходе командировки в Запорожскую область, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.Бердянский морской порт является важнейшим логистическим объектом Запорожья, отметил политик.Кроме того, компаниям из других российских регионов Бердянский морпорт может служить транзитным хабом, резюмировал Хуснуллин.Ранее Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина сообщил, что 5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и НовороссииДва судостроительных завода модернизированы в Крыму – АксеновБезработица в России на рекордно низком уровне – Путин
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, новости, новые регионы россии, россия, экономика, бердянск, бердянский морской торговый порт, запорожская область
Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
Грузооборот Бердянского порта составил 244 тысяч тонн за 2023 год – Хуснуллин