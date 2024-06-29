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Два судостроительных завода модернизированы в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Два судостроительных завода модернизированы в Крыму – Аксенов
Два судостроительных завода модернизированы в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Два судостроительных завода модернизированы в Крыму – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил корабелов республики с профессиональным праздником и отметил возрождение отрасли в регионе. Поздравительный пост размещен в РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T11:33
2024-06-29T11:33
сергей аксенов
кораблестроение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил корабелов республики с профессиональным праздником и отметил возрождение отрасли в регионе. Поздравительный пост размещен в его Telegram-канале.По его данным, указанные предприятия в том числе решат задачи оборонного назначения и имеют огромный потенциал и хорошие перспективы.Крымские предприятия значительно увеличили объемы производства, в частности, судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза, сообщал в конце минувшего года глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыСевастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего ВостокаДинастия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь
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сергей аксенов, кораблестроение, крым, керчь, феодосия, новости крыма, праздники и памятные даты, россия
Два судостроительных завода модернизированы в Крыму – Аксенов

Аксенов поздравил корабелов с профессиональным праздником

11:33 29.06.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАксенов поздравил корабелов с профессиональным праздником
Аксенов поздравил корабелов с профессиональным праздником
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил корабелов республики с профессиональным праздником и отметил возрождение отрасли в регионе. Поздравительный пост размещен в его Telegram-канале.

"Российский Крым возвращает себе славу одного из ведущих центров отечественного судостроения. Благодаря программам государственной поддержки проведена масштабная модернизация крупнейших региональных предприятий: судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы в Керчи и завода "Море" в Феодосии", – написал Аксенов.

По его данным, указанные предприятия в том числе решат задачи оборонного назначения и имеют огромный потенциал и хорошие перспективы.
Крымские предприятия значительно увеличили объемы производства, в частности, судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза, сообщал в конце минувшего года глава республики Сергей Аксенов.
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Сергей АксеновКораблестроениеКрымКерчьФеодосияНовости КрымаПраздники и памятные датыРоссия
 
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