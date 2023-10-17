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Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
В Севастополе планируют готовить кораблестроителей для верфей Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T20:33
2023-10-17T20:33
2023-10-17T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе планируют готовить кораблестроителей для верфей Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам стратегической сессии, посвященной развитию системы образования для рынка труда.По мнению Развожаева, система подготовки кадров не обязательно должна быть привязана к местам производства. Особенно это важно для регионов, где много молодежи, но по ряду направлений нет работы.Кроме того, Развожаев считает необходимым создать в городе гибкую систему профессиональной переподготовки, ввести в школах обязательную выдачу аттестатов для не сдавших ОГЭ - это позволит детям поступать в систему среднего профессионального образования и получать профессию.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких странах могут обучаться студенты из КрымаОтличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУОбразование без границ: развитие студенческой дипломатии в Крыму
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Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
Развожаев: Севастополь может готовить кораблестроителей для дальневосточных верфей
20:33 17.10.2023 (обновлено: 20:48 17.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе планируют готовить кораблестроителей для верфей Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам стратегической сессии, посвященной развитию системы образования для рынка труда.
По мнению Развожаева, система подготовки кадров не обязательно должна быть привязана к местам производства. Особенно это важно для регионов, где много молодежи, но по ряду направлений нет работы.
"Например, программу "Профессионалитет" можно с успехом применить в Севастополе при подготовке кадров для кораблестроения — не только для городских предприятиях или профильных предприятий полуострова, но и для Дальнего Востока, и для верфей Санкт-Петербурга, показав молодежи соответствующие карьерные перспективы", - убежден он.
Кроме того, Развожаев считает необходимым создать в городе гибкую систему профессиональной переподготовки, ввести в школах обязательную выдачу аттестатов для не сдавших ОГЭ - это позволит детям поступать в систему среднего профессионального образования и получать профессию.
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