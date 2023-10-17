https://crimea.ria.ru/20231017/v-sevastopole-khotyat-gotovit-korablestroiteley-dlya-dalnego-vostoka-1132152040.html

Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока

Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока

В Севастополе планируют готовить кораблестроителей для верфей Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T20:33

2023-10-17T20:33

2023-10-17T20:48

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе планируют готовить кораблестроителей для верфей Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам стратегической сессии, посвященной развитию системы образования для рынка труда.По мнению Развожаева, система подготовки кадров не обязательно должна быть привязана к местам производства. Особенно это важно для регионов, где много молодежи, но по ряду направлений нет работы.Кроме того, Развожаев считает необходимым создать в городе гибкую систему профессиональной переподготовки, ввести в школах обязательную выдачу аттестатов для не сдавших ОГЭ - это позволит детям поступать в систему среднего профессионального образования и получать профессию.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких странах могут обучаться студенты из КрымаОтличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУОбразование без границ: развитие студенческой дипломатии в Крыму

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2023

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