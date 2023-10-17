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В каких странах могут обучаться студенты из Крыма - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В каких странах могут обучаться студенты из Крыма
В каких странах могут обучаться студенты из Крыма - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В каких странах могут обучаться студенты из Крыма
Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T12:24
2023-10-17T12:30
геворг габриелян
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
образование в россии
высшее образование
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян.Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко. Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной.Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.Конечно, в осуществлении программ обмена есть определенные трудности, связанные с политической ситуацией, сказал Сергей Юрченко. Это трудоемкий вопрос, но несмотря на это, международное сотрудничество в университете развивается. На данный момент в Крымском федеральном университете им. Вернадского обучается более двух с половиной тысяч студентов, которые прибыли более чем из сорока стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
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РИА Новости Крым
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геворг габриелян, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, новости, новости крыма
В каких странах могут обучаться студенты из Крыма

Студенты КФУ ездят на учебу в 20 стран мира: международное сотрудничество развивается

12:24 17.10.2023 (обновлено: 12:30 17.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская академия имени С.И. Георгиевского
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян.
"У нас заключены соглашения о сотрудничестве с более чем 40 иностранными организациями, порядка 20 стран представлено. Организации разные, это и вузы, и другие структуры, которые тоже позволяют в научно-образовательной сфере проводить работу".
Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко. Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной.

"Студенты из нашего структурного подразделения Гуманитарно-педагогическая академия в городе Ялта, где в рамках направления подготовки "Филология" преподается китайский язык, дважды были направлены в Китай. Ну как изучать язык без общения с носителями языка? Кроме того, у нас новогреческий язык преподается в институте филологии, и мы посылали на Кипр группы студентов. Там есть университет имени Фредерика, где студенты проходили языковую подготовку".

Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.
Конечно, в осуществлении программ обмена есть определенные трудности, связанные с политической ситуацией, сказал Сергей Юрченко. Это трудоемкий вопрос, но несмотря на это, международное сотрудничество в университете развивается. На данный момент в Крымском федеральном университете им. Вернадского обучается более двух с половиной тысяч студентов, которые прибыли более чем из сорока стран.
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