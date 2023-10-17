https://crimea.ria.ru/20231017/v-kakikh-stranakh-mogut-obuchatsya-studenty-iz-kryma-1132138541.html

В каких странах могут обучаться студенты из Крыма

В каких странах могут обучаться студенты из Крыма - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В каких странах могут обучаться студенты из Крыма

Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T12:24

2023-10-17T12:24

2023-10-17T12:30

геворг габриелян

кфу (крымский федеральный университет)

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян.Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко. Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной.Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.Конечно, в осуществлении программ обмена есть определенные трудности, связанные с политической ситуацией, сказал Сергей Юрченко. Это трудоемкий вопрос, но несмотря на это, международное сотрудничество в университете развивается. На данный момент в Крымском федеральном университете им. Вернадского обучается более двух с половиной тысяч студентов, которые прибыли более чем из сорока стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геворг габриелян, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, новости, новости крыма