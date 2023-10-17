В каких странах могут обучаться студенты из Крыма
Студенты КФУ ездят на учебу в 20 стран мира: международное сотрудничество развивается
12:24 17.10.2023 (обновлено: 12:30 17.10.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская академия имени С.И. Георгиевского
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян.
"У нас заключены соглашения о сотрудничестве с более чем 40 иностранными организациями, порядка 20 стран представлено. Организации разные, это и вузы, и другие структуры, которые тоже позволяют в научно-образовательной сфере проводить работу".
Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко. Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной.
"Студенты из нашего структурного подразделения Гуманитарно-педагогическая академия в городе Ялта, где в рамках направления подготовки "Филология" преподается китайский язык, дважды были направлены в Китай. Ну как изучать язык без общения с носителями языка? Кроме того, у нас новогреческий язык преподается в институте филологии, и мы посылали на Кипр группы студентов. Там есть университет имени Фредерика, где студенты проходили языковую подготовку".
Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.
Конечно, в осуществлении программ обмена есть определенные трудности, связанные с политической ситуацией, сказал Сергей Юрченко. Это трудоемкий вопрос, но несмотря на это, международное сотрудничество в университете развивается. На данный момент в Крымском федеральном университете им. Вернадского обучается более двух с половиной тысяч студентов, которые прибыли более чем из сорока стран.
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