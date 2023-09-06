https://crimea.ria.ru/20230906/student-kfu-nauchil-neyroset-ponimat-zhesty-1131211285.html

Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты

Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты

Легкое чувство скуки заставило его мозг быть более креативным. Уже в шестом классе Денис Щербаков из Симферополя увлекся радиоэлектроникой и робототехникой... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T19:37

2023-09-06T19:37

2023-09-06T20:05

кфу (крымский федеральный университет)

наука в крыму: открытия и изобретения

наука и технологии

нейросеть

денис щербаков

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Легкое чувство скуки заставило его мозг быть более креативным. Уже в шестом классе Денис Щербаков из Симферополя увлекся радиоэлектроникой и робототехникой. Признается: "исследовал разное". Сегодня, в свои восемнадцать, он студент четвертого курса Таврического колледжа при КФУ им. В.И. Вернадского, лаборант лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ, который разработал систему для распознавания жестового языка. В комментарии РИА Новости Крым автор проекта уточняет, что для него все началось со спонтанного интереса к жестовому языку, которым пользуются глухие.Интерес к жестам"Обычно язык жестов начинают учить тогда, когда в семье есть глухие родственники. Но у меня нет таких. Мне просто было интересно. Кроме того, уже давно интересуюсь программированием. Вот и совместил два своих хобби – программирование и жестовый язык. Так получился этот проект", - объясняет Денис.Проект Щербакова включает в себя три системы распознавания жестов, одна из которых построена на основе нейросети. На основе специальной базы данных студент научил нейросеть "читать" дактильную азбуку – побуквенный язык жестов.Система распознает 32 дактильных жеста (каждый означает какую-то букву - ред.). Речь идет о тридцати буквах (разработчики решили отказаться от "Ё" и "Ъ") и двух технических жестах – для того, чтобы ставить пробелы и стирать символы."В нашей системе на каждую букву приходится от ста до двухсот примеров жестов от разных людей, с разных камер и ракурсов. Я просил окружающих делать жесты дактильной азбуки на камеру, чтобы увеличить датасеты (базы данных – ред.) и научить нейросеть", – делится Денис. И добавляет: посредством камеры программа распознает жесты и выводит буквы на экран.Проект для спецшкол и магазиновСтудент убежден, что его проект может принести очень много пользы, начиная с коммуникации с глухонемыми людьми в повседневной жизни и заканчивая различными техническими приспособлениями, с помощью которых глухие могут общаться со слышащими коллегами на работе.Данную программу также можно использовать для обучения жестовому языку в школах глухонемых, отмечает он.По словам Дениса Щербакова, для внедрения нового проекта в жизнь достаточно всего лишь одного дня - просто сходить в школу глухонемых и там на компьютер с камерой установить программу.Хобби много не бываетУвлекаться электроникой, механикой, кибернетикой, мехатроникой и информатикой Денис Щербаков стал еще в шестом классе, когда записался на курсы радиоэлектроники в МАН "Искатель". Через год, когда курс закончился, а интерес школьника к достижениям научно-технического прогресса не только не угас, но и разгорелся с большей силой, он "нашел кружок робототехники, где и начал погружаться в различные технические направленности" и заниматься программированием."У меня много разных хобби. Я занимался робототехникой, радиоэлектроникой, 3-D моделированием, 3-D анимацией и 3-D печатью. А также программированием в различных направлениях. Еще у нас в колледже есть любительский киноклуб, где мы снимаем любительское кино, все больше комедийное", - рассказывает о себе студент.Родители поддерживают своего ребенка во всех делах и начинаниях. Так, с отцом, который по профессии программист, у сына всегда есть общие темы для разговора. Вместе им интересно.Восстания машин не будетСогласно данным ВЦИОМ, около 30% россиян верят в восстание машин. Но по мнению студента Щербакова, даже крупные нейросети не смогут восстать в ближайшие лет двадцать-тридцать, а о захвате человечества не может быть и речи.Ранее директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин заявил, что технологии искусственного интеллекта в какой-то степени даже более опасны, чем ядерные, однако восстания машин бояться ненужно. Необходимо внедрять и развивать государственное регулирование их применения.Более того, ученые все чаще приходят к выводам, что в будущем нейросети могут перерасти человека.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о разработке ученых КФУ - здесь создали робота, который способен заменить третьего ассистента хирурга и уже прошел испытания в медицинском центре Святителя Луки при университете, где проводят уникальные операции на щитовидной железе. За разработку этого робота студент Физико-технического института КФУ Денис Чачиев получил полмиллиона рублей в конкурсе инновационных проектов по программе "Умник".Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаСтудентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху переменСевастопольский университет выиграл грант на 100 млн

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