https://crimea.ria.ru/20230126/studentka-iz-sevastopolya-raskryla-formulu-uspekha-v-epokhu-peremen-1126593439.html

Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен

Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен

Заниматься наукой – любимым делом, учиться, писать статьи и как можно больше участвовать в различных конференциях. Такой формулой успеха для студентов и молодых РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T20:46

2023-01-26T20:46

2023-01-26T20:46

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заниматься наукой – любимым делом, учиться, писать статьи и как можно больше участвовать в различных конференциях. Такой формулой успеха для студентов и молодых ученых поделилась с РИА Новости Крым магистрант из Севастополя, обладатель нескольких стипендий и президентского гранта Елена Широкова.Таких всего четверо в стране"Студентка Севастопольского государственного университета Широкова Елена – получатель всех стипендий в университете, в регионе, президента, правительства России и является получателем именной стипендии Ю. Д. Маслюкова. Таких людей всего четверо в стране", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сама Елена сначала смущается говорить о своих заслугах. Но все же соглашается объяснить, как ей это удалось."Да, действительно, я получала стипендию президента по приоритетным и неприоритетным направлениям, правительственную, научного сообщества, стипендию губернатора уже второй раз получаю. Сейчас, вместе с президентским грантом для магистров, это всего около 50 тысяч рублей", – поделилась девушка.Лучше – о работеВ СевГУ рассказывают: на радиотехнику в Институт радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ Широкова поступила, набрав один из самых высоких баллов, и преуспевающей студенткой оставалась на протяжении всех лет учебы. Десятки исследований Широковой опубликованы и проиндексированы ведущими международными библиографическими платформами. Кроме того, она призер нескольких конкурсов и участник многих международных научно-технических конференций.А еще – соавтор ряда патентов. И, как выяснилось, с воодушевлением может рассказывать не о себе, а именно о работе. Например, устройстве для локализации пробоев в обшивке корпуса судна.Формула успеха студентаВ этом году Елена завершает обучение в магистратуре. Ей предстоит окунуться в новый взрослый мир, научный и – никуда не деться – политический: с санкциями, влияющими на развитие науки, требованиями по импортозамещению в ее сфере профессиональной деятельности и прочим.Но вызовов будущего студентка не боится: профессию, говорит, выбирала осознанно и намерена работать по специальности, как того требуют, в частности, условия президентского гранта.Формула успеха у девушки вполне четкая. Она же и напутствие всем студентам, которые еще не нашли сил, чтобы поверить в себя:"Учиться, заниматься наукой, писать статьи и пытаться как можно больше участвовать во всех конференциях, которые предлагает университет".Ранее, в День российского студенчества, президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями. Читайте также на РИА Новости Крым:Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ

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https://crimea.ria.ru/20230125/dostoynyy-vuz-putin-otsenil-sevastopolskiy-gosuniversitet-1126579457.html

https://crimea.ria.ru/20220524/zalozhniki-zapadnykh-sanktsiy-kak-zhivut-inostrannye-studenty-v-krymu-1123322166.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, крым, общество, образование в крыму и севастополе, севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, елена широкова