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Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230126/studentka-iz-sevastopolya-raskryla-formulu-uspekha-v-epokhu-peremen-1126593439.html
Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен
Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен
Заниматься наукой – любимым делом, учиться, писать статьи и как можно больше участвовать в различных конференциях. Такой формулой успеха для студентов и молодых РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T20:46
2023-01-26T20:46
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
общество
образование в крыму и севастополе
севастопольский государственный университет (севгу)
севастополь
елена широкова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заниматься наукой – любимым делом, учиться, писать статьи и как можно больше участвовать в различных конференциях. Такой формулой успеха для студентов и молодых ученых поделилась с РИА Новости Крым магистрант из Севастополя, обладатель нескольких стипендий и президентского гранта Елена Широкова.Таких всего четверо в стране"Студентка Севастопольского государственного университета Широкова Елена – получатель всех стипендий в университете, в регионе, президента, правительства России и является получателем именной стипендии Ю. Д. Маслюкова. Таких людей всего четверо в стране", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сама Елена сначала смущается говорить о своих заслугах. Но все же соглашается объяснить, как ей это удалось."Да, действительно, я получала стипендию президента по приоритетным и неприоритетным направлениям, правительственную, научного сообщества, стипендию губернатора уже второй раз получаю. Сейчас, вместе с президентским грантом для магистров, это всего около 50 тысяч рублей", – поделилась девушка.Лучше – о работеВ СевГУ рассказывают: на радиотехнику в Институт радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ Широкова поступила, набрав один из самых высоких баллов, и преуспевающей студенткой оставалась на протяжении всех лет учебы. Десятки исследований Широковой опубликованы и проиндексированы ведущими международными библиографическими платформами. Кроме того, она призер нескольких конкурсов и участник многих международных научно-технических конференций.А еще – соавтор ряда патентов. И, как выяснилось, с воодушевлением может рассказывать не о себе, а именно о работе. Например, устройстве для локализации пробоев в обшивке корпуса судна.Формула успеха студентаВ этом году Елена завершает обучение в магистратуре. Ей предстоит окунуться в новый взрослый мир, научный и – никуда не деться – политический: с санкциями, влияющими на развитие науки, требованиями по импортозамещению в ее сфере профессиональной деятельности и прочим.Но вызовов будущего студентка не боится: профессию, говорит, выбирала осознанно и намерена работать по специальности, как того требуют, в частности, условия президентского гранта.Формула успеха у девушки вполне четкая. Она же и напутствие всем студентам, которые еще не нашли сил, чтобы поверить в себя:"Учиться, заниматься наукой, писать статьи и пытаться как можно больше участвовать во всех конференциях, которые предлагает университет".Ранее, в День российского студенчества, президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями. Читайте также на РИА Новости Крым:Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, общество, образование в крыму и севастополе, севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, елена широкова
Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен

Студентка СевГУ Елена Широкова раскрыла формулу успеха молодых ученых в эпоху санкций

20:46 26.01.2023
 
© Фото из личного архива Елены ШироковойСтудентка СевГУ Елена Широкова
Студентка СевГУ Елена Широкова
© Фото из личного архива Елены Широковой
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заниматься наукой – любимым делом, учиться, писать статьи и как можно больше участвовать в различных конференциях. Такой формулой успеха для студентов и молодых ученых поделилась с РИА Новости Крым магистрант из Севастополя, обладатель нескольких стипендий и президентского гранта Елена Широкова.

Таких всего четверо в стране

"Студентка Севастопольского государственного университета Широкова Елена – получатель всех стипендий в университете, в регионе, президента, правительства России и является получателем именной стипендии Ю. Д. Маслюкова. Таких людей всего четверо в стране", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сама Елена сначала смущается говорить о своих заслугах. Но все же соглашается объяснить, как ей это удалось.
"Да, действительно, я получала стипендию президента по приоритетным и неприоритетным направлениям, правительственную, научного сообщества, стипендию губернатора уже второй раз получаю. Сейчас, вместе с президентским грантом для магистров, это всего около 50 тысяч рублей", – поделилась девушка.
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Лучше – о работе

В СевГУ рассказывают: на радиотехнику в Институт радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ Широкова поступила, набрав один из самых высоких баллов, и преуспевающей студенткой оставалась на протяжении всех лет учебы.
Десятки исследований Широковой опубликованы и проиндексированы ведущими международными библиографическими платформами. Кроме того, она призер нескольких конкурсов и участник многих международных научно-технических конференций.
А еще – соавтор ряда патентов. И, как выяснилось, с воодушевлением может рассказывать не о себе, а именно о работе. Например, устройстве для локализации пробоев в обшивке корпуса судна.

"Разрабатывала, ставили эксперимент на базе университета, естественно, с профессорами, которые мне помогали. Суть: в обшивку корпуса судна вставляются шины с датчиками, которые улавливают звуковые сигналы и преобразовывают в электрические. И таким образом можно узнать размер и местоположение пробоев", – рассказала Елена.

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Формула успеха студента

В этом году Елена завершает обучение в магистратуре. Ей предстоит окунуться в новый взрослый мир, научный и – никуда не деться – политический: с санкциями, влияющими на развитие науки, требованиями по импортозамещению в ее сфере профессиональной деятельности и прочим.
Но вызовов будущего студентка не боится: профессию, говорит, выбирала осознанно и намерена работать по специальности, как того требуют, в частности, условия президентского гранта.
Формула успеха у девушки вполне четкая. Она же и напутствие всем студентам, которые еще не нашли сил, чтобы поверить в себя:
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"Учиться, заниматься наукой, писать статьи и пытаться как можно больше участвовать во всех конференциях, которые предлагает университет".
Ранее, в День российского студенчества, президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями.
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