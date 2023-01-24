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Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента
Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента
Дистанционное обучение в период пандемии COVID-19 отразилось на качестве образования в крымских вузах из-за необходимости адаптации преподавателей и студентов к РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:36
2023-01-24T19:21
крым
образование в крыму и севастополе
общество
мнения
коронавирус в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дистанционное обучение в период пандемии COVID-19 отразилось на качестве образования в крымских вузах из-за необходимости адаптации преподавателей и студентов к новому формату общения. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил студент Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Эльвис Измаилов.В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции крымские и российские вузы перешли на дистанционный или смешанный формат обучения. По словам Измаилова, ситуация застала врасплох всех – как руководство и преподавателей университетов, так и студентов. Из-за всплеска COVID в РФ студентов привлекут к работе в поликлиниках &gt;&gt;"Это было неожиданно, но по возможности мы старались выкручиваться. Да, было дистанционное обучение, кто-то общался с преподавателями в соцсетях, кто-то на платформах, через камеру, - сказал он. - Обучение было не такое качественное, каким могло быть в очной форме, но оно было".Как студент медакадемии, Измаилов отметил, что изучать профессию онлайн очень сложно, ведь будущим врачам необходима практика, наблюдение и контакт с пациентами. Пандемия поставила этот процесс на паузу, практику заменили теорией."Это было некомфортно. Есть умелые ребята, которые хорошо владеют интернетом, но, объективно, преподавателям было тяжелее поставить оценку и преподнести информацию, поэтому дистанционное обучение в любом случае повлияло как негативно, так положительно", - поделился молодой человек.Студент-медик приветствует возможность вернуться к очному формату обучения, лекциям и привычной студенческой жизни. При этом он убежден, что даже после такой встряски образовательный процесс в целом не претерпит значительных изменений.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит образовательный процесс в вузах Крыма в условиях пандемии"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, мнения, коронавирус в крыму, кфу (крымский федеральный университет)
Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента

Студент медакадемии в Крыму рассказал о влиянии дистанта на качество образования

20:36 24.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтудент медакадемии Георгиевского рассказал о влиянии дистанта на качество образования
Студент медакадемии Георгиевского рассказал о влиянии дистанта на качество образования - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дистанционное обучение в период пандемии COVID-19 отразилось на качестве образования в крымских вузах из-за необходимости адаптации преподавателей и студентов к новому формату общения. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил студент Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Эльвис Измаилов.
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции крымские и российские вузы перешли на дистанционный или смешанный формат обучения. По словам Измаилова, ситуация застала врасплох всех – как руководство и преподавателей университетов, так и студентов.
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"Это было неожиданно, но по возможности мы старались выкручиваться. Да, было дистанционное обучение, кто-то общался с преподавателями в соцсетях, кто-то на платформах, через камеру, - сказал он. - Обучение было не такое качественное, каким могло быть в очной форме, но оно было".
Как студент медакадемии, Измаилов отметил, что изучать профессию онлайн очень сложно, ведь будущим врачам необходима практика, наблюдение и контакт с пациентами. Пандемия поставила этот процесс на паузу, практику заменили теорией.
Севастопольский государственный университет
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"Это было некомфортно. Есть умелые ребята, которые хорошо владеют интернетом, но, объективно, преподавателям было тяжелее поставить оценку и преподнести информацию, поэтому дистанционное обучение в любом случае повлияло как негативно, так положительно", - поделился молодой человек.
Студент-медик приветствует возможность вернуться к очному формату обучения, лекциям и привычной студенческой жизни. При этом он убежден, что даже после такой встряски образовательный процесс в целом не претерпит значительных изменений.
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КрымОбразование в Крыму и СевастополеОбществоМненияКоронавирус в КрымуКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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