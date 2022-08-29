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"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID

"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID - РИА Новости Крым, 29.08.2022

"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID

В вузах Крыма и Севастополя по-разному готовятся к старту учебного года на фоне новой волны коронавируса. В одних учреждениях РИА Новости Крым сообщили о... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T20:08

2022-08-29T20:08

2022-08-29T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Анна Петрова. В вузах Крыма и Севастополя по-разному готовятся к старту учебного года на фоне новой волны коронавируса. В одних учреждениях РИА Новости Крым сообщили о подготовке к введению дистанционного обучения, в других переход на такой формат пока не рассматривают.Ожидается, что Крымский федеральный университет им. Вернадского с начала учебного года, который фактически стартует здесь 12 сентября, будет работать в формате частичного дистанта: с онлайн-лекциями и очными практическими занятиями.По словам заместителя проректора по учебно-методической деятельности Ибрагима Хабибуллина, ничего особенного в дистанционном формате лекций нет: "это одна из типичных разрешенных и используемых многими вузами форм проведения занятий", и ее использование якобы никак не связано с COVID."Мы просто проводим обучение в режиме, разрешенном Минобразом, то есть с сочетанием дистанционных, электронных и очных форм обучения. Проведение лекций в таком (дистанционном – ред.) формате не связано ни с ковидом, ни с какими-то другими ограничениями", – заверил Хабибуллин.Он подчеркнул, что документ только готовится и утверждать что-либо раньше времени не следует. "Если на этой неделе ректор подпишет приказ, значит, это будет официально принято", – добавил представитель вуза. Крымский инженерно-педагогический университет не намерен "дистанцироваться" даже частично, об этом здесь говорят уже сейчас."Мы будем работать полностью в очном формате, как всегда", – сообщила первый проректор университета Анжелика Лучинкина.В Севастопольском государственном университете также заверили, что о переходе на дистанционное обучение речи не идет, подготовки к удаленке не проводят."Мы на дистант не переходим, об этом речь пока не идет вообще", – сообщили в пресс-службе университета. В его структуру сегодня входит 13 институтов и морской колледж.Не ждут никаких изменений и в севастопольском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова."Вышел приказ ректора о начале учебного года – нигде ничего о дистанционке не сказано", – сказал замдиректора образовательного учреждения Дмитрий Жуков.В феврале текущего года в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 севастопольские вузы частично перешли на дистанционное обучение. В частности, 7 февраля оперативный штаб СевГУ принял решение перейти на смешанный формат работы. Основные образовательные программы в севастопольском МГУ в тот же тоже стали проводить дистанционно с применением электронных технологий. Удаленный формат в КФУ был введен за неделю до этих событий.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках возвращения ограничений в связи с ростом показателей заболеваемости коронавирусом в стране.

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, образование в крыму и севастополе, севастополь, коронавирус в крыму, общество, авторы